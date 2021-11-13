Aralarında birçok tanınmış ismin bulunduğu bir sosyal medya güruhu, ödüllü bir oyun için sosyal medya kullanıcılarından ‘ödül vergisi’ alarak dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 18 kişinin 16’sı tutuklanırken verilen ifadelerde dolandırıcılıktan haberleri olmadığı söylendi.

Sosyal medya mecralarını kullanarak dolandırıcılık yapan bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Adliyeye sevk edilen 18 şüphelinin arasında Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın gibi popüler isimler de var.

Sosyal medya kampanyalarıyla para ödülü verip ödül vergisi adı altında insanlardan para aldığı öne sürülen fenomenler gözaltına alındı. 16 kişi tutuklanırken 2 kişi serbest bırakıldı.

“Dolandırıcılığı bilsem asla kabul etmezdim”

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medya kullanıcılarından ödül kazanma ihtimali sunarak para alan ve vergi olarak tanımlayan fenomenlere operasyon düzenledi. İhbar üzerine soruşturma açılan şebeke, bu ödülü bir oyunla veriyordu. Verdikleri paranın çok daha fazlasını ise bu ‘vergilerden’ kazanıyordu. Aralarında Simge Barankoğlu gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu 18 fenomen gözaltına alındı. Fenomenlerden 2 kişi serbest bırakılırken 16 fenomen tutuklandı.

Tutuklanan isimlerden olan ve 2018 yılında “örümcek korktun mu” gibi repliklerle ünlü olan Simge Barankoğlu, verdiği ifadede şu sözleri kullandı: "Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum"

Aynı şekilde tutuklanan fenomen Yeşim Aydın’ın ifadesi ise şu şekilde oldu: "Geçimimi sosyal medyada reklam yaparak sağlıyorum. Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Ben de işim bu olduğu için kabul ettim. Böyle bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Kimseyi dolandırmak için çalışmadım. Müştekilerin hiçbiri ile iletişime geçmedim, para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm"