Kaçırılan Genç Kızı TikTok'ta Gördüğü Hareket Kurtardı

Amerika Birleşik Devletleri'nde kaçırılan bir genç kız, TikTok'ta görmüş olduğu ve "Yardıma ihtiyacım var" anlamına gelen el işareti sayesinde kıl payı kurtuldu. Hareketin ne anlama geldiğini bilen bir motosiklet sürücüsü, kızın hareketi yaptığını görünce yardım için derhal polisi aradı.

Gençlere kötü örnek olduğu gerekçesiyle sık sık eleştirilen sosyal medya platformu TikTok, bu sefer bir gencin hayatını kurtardı.

ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşanan olayda, 61 yaşındaki şüpheli erkek tarafından kaçırılmak üzere olan 16 yaşındaki bir kız çocuğu, daha önce TikTok’ta görmüş olduğu bir yardım işareti sayesinde son anda kurtuldu. Kaçırılma esnasında yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün yardım işaretini tanıması ve hemen polisi araması sonucunda genç kız, hiçbir zarar görmeden kurtarıldı.

Genç kızı kurtarmak için motosikletli sürücü ve polis birlikte çalıştı

Olaya dair 5 Kasım'da yaptığı açıklamada polis; bir motosikletlinin, bir aracın içindeki genç kadının, TikTok'ta ev içi şiddet anlamına gelen bir el hareketini yaptığı ihbarında bulunduğunu kaydetti. Motosiklet sürücüsünün, kızın son derece endişeli göründüğünü belirtmesi üzerine hemen harekete geçen polis; motosiklet sürücüsünün şüpheli aracı takip etmesi ve güncel konumunu bildirmesi sayesinde kıza ulaştı.

Olay süresince motosiklet sürücüsüyle sürekli olarak iletişimde kalan polis, en uygun olan bölgede trafiği durdurarak şüpheli adamı gözaltına aldığını açıkladı. Çocuğun Kuzey Karolina, Asheville’de yaşayan ailesinin, 2 Kasım tarihinde kayıp ihbarında bulunduğu bilgisi aktarıldı.

Peki nedir bu ‘Yardıma ihtiyacım var’ işareti?

Kanada Kadınlar Vakfı’nın tanıtmış olduğu bir acil durum işareti olan hareket; evrensel çapta kadınların sıkıntıda olduğunu belirtmesine ve gizlice yardım istemesine olanak sağlayan bir el işaretidir. Pandemi döneminde zor durumdaki yardıma muhtaç kişilerin dışarıya çıkarak yardım istemesinin zorlaşması sonrasında bütün dünyaya tanıtılan hareket; bir el yukarı, avuç içi dışarı, başparmak avuç içine bastırılmış haldeyken diğer parmakların başparmağın üstüne kapatılması şeklinde yapılır ve dikkat çekmek amacıyla hareket sürekli olarak tekrar edilir.