Koronavirüsle mücadele alınacak tedbirleri içeren yeni bir torba yasa hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre bu torba yasa taslağının içerisinde sosyal medya platformlarını yakından ilgilendiren bir konu da bulunuyor. Eğer taslak yasalaşırsa, sosyal medya platformları bir Türkiye temsilcisi belirlemek zorunda kalacaklar.

Akıllı telefon, internet ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşması ile sosyal medya platformları büyük bir önem kazandı. Artık internet erişimi olan hemen her tüketici; İnstagram, Facebook, Twitter ve TikTok gibi sosyal medya platformlarından en az bir tanesini kullanıyor. İşte bu yaygın kullanım, zaman zaman karşımıza hem hukuka hem de ahlaka aykırı içeriklerin çıkmasına yol açıyor. Şimdi edinilen bilgiler ise hükümetin bu konuda yeni bir çalışma başlattığını gösteriyor.

Habertürk'te yer alan bir habere göre hükümet yetkilileri, koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak tedbirlerle ilgili yeni bir torba yasa hazırlıyorlar. İşte bu torba yasanın içerisinde, sosyal medya platformlarını yakından ilgilendiren çok önemli maddelerin de olduğu ifade ediliyor. Bu bağlamda 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"da düzenlemeler yapılacak.

Edinilen bilgilere göre mecliste görüşülüp kanunlaşması beklenen torba yasayla, 5651 sayılı kanuna yeni bir madde eklenecek. Bu madde, ülkemizde aktif olarak hizmet veren ve Türkiye'de günlük en az 1 milyon kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformlarına, Türkiye'de temsilci bulundurma ve Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de depolama zorunluluğu getirilecek.

Hükümet yetkililerinin böyle bir madde üzerinde çalışıyor olmasının altında çok önemli bir neden yatıyor. Öyle ki hukuka aykırı olarak yapılmış olan bir paylaşımın kaldırılması, ilgili sosyal medya platformunun Türkiye'de temsilcisi olmaması durumunda zorlaşıyor. Çünkü mevcut işleyişte muhatap bulunamıyor, bulunsa da bu çok uzun sürüyordu. Platformların Türkiye temsilcileri olması ise hukuka aykırı içeriklerle daha hızlı mücadele edilmesini sağlayacak.

Torba yasa taslağındaki bu maddenin kabul edilip, yürürlüğe girmesi ile birlikte sosyal medya devleri, yetkili isimlerinden bir tanesini Türkiye temsilcisi olarak atayacaklar. Yapılacak olan bu atama sonunda Türkiye temsilcisi olan kişinin kimlik ve iletişim bilgileri, BTK'ya iletilecek. Türkiye yasalarına aykırı olan içerikler tespit edildiğinde de doğrudan bu isim ile irtibata geçilecek.

Temsilci bildirmeyen sosyal medya platformlarına trafiği kısıtlama ve para cezası verilecek

Edinilen bilgilere göre eğer söz konusu torba yasa tasarısı kanunlaşırsa, BTK tek tek bu sosyal medya platformlarına bildirim gönderecek bu bildirimde hem bilgi verilip hem de 30 gün süre tanınacak. Söz konusu platform, bu bir aylık süreç içerisinde temsilci belirleyip bunu BTK'ya bildirmezse, ilgili sosyal medya platformunun trafiği yüzde 95'e kadar kısılacak. Gereklilikler yerine getirildiğinde trafik yeniden eski haline dönecek.

Yeni madde ile Türkiye'de hukuka aykırı olduğu tespit edilen içerikler için 72 saat süre verilecek. Eğer söz konusu sosyal medya platformunun Türkiye temsilcisi, bu içeriklerle ilgili 72 saat içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaz ise 100 bin TL ile 1 Milyon TL aralığında idari para cezası kesilecek. Böylelikle bu cezaya maruz kalmak istemeyen platformlar, hukuka aykırı içerikle ilgili çalışmasını 72 saat içinde tamamlamış olacaklar.

Haberimizin başında, söz konusu torba yasa ile birlikte sosyal medya platformlarına Türkiye'deki kullanıcıların verilerinin Türkiye'de tutulması gerektiği ile ilgili bir konu daha olduğundan bahsetmiştik. Edinilen bilgiler, bu kurala uymayan sosyal medya platformlarına 5 milyon TL'ye kadar idari para cezası kesileceği yönünde. Ancak bu konu, çok uzun zamandır tartışılıyor ve pratikte, böyle bir düzenlemenin ne kadar etkili olabileceği hala netleşmiş değil.