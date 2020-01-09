Ücretsiz Müzik Uygulaması SoundCloud’un 10 Pratik Özelliği

Android ve iOS için ücretsiz müzik uygulaması olan SoundCloud, her ne kadar ülkemizde popüler olmasa da rakiplerine göre çok daha fazla seçenek sunuyor. Gelin SoundCloud'un göze çarpan özelliklerine hep birlikte bakalım.

Son yıllarda müzik dinleme platformları hızlı bir yükselişe geçti. Spotify, Apple Music, Fizy ve en son Youtube’un kullanıcılarına sunduğu ücretli aboneliğe dayanan müzik dinleme hizmetlerinin yanı sıra, bir de 2007 yılından beri ücretsiz olarak müzik hizmeti sunan SoundCloud en çok tercih edilen müzik dinleme platformları arasında. Elbette ücretsiz kullanım imkanı sayesinde SoundCloud, diğer platformlar arasında öne çıkıyor.

Diğer müzik platformlarının bazılarını da ücretsiz olarak kullanabilirsiniz ama bunun karşılığında reklam dinlemek ya da sınırlı hizmet almak durumunda kalırsınız. SoundCloud, kullanıcılarına platformun birçok hizmetini ücretsiz kullanma imkanı veriyor. Premium üyelik de var ancak bu üyelik türü daha çok içerik üreticilerinin ya da çok daha fazlasını isteyenlerin tercih ettiği bir abonelik şekli. SoundCloud'un ücretsiz sürümü, piyasadaki çoğu müzik uygulamasından daha kapsamlı.

SoundCloud Android ve iPhone (iOS) için indirin:

Android için SoundCloud:

iOS için SoundCloud:

SoundCloud’un göze çarpan özellikleri:

Sevdiğiniz müzik türünde başlangıç istasyonları,

Kişisel Podcast yayıncılığı,

Yeni müzikleri keşfetme,

SoundCloud etiketleri,

Sevilenleri yeniden paylaşma,

Şarkılar başka sitelere ekleme,

İnternet olmadan müzik dinleme,

Özel gruplar,

Chrome’da SoundCloud,

Kişisel marka oluşturma.

Sevdiğiniz müzik türünde başlangıç istasyonları:

SoundCloud müzik platformunu diğer platformlar arasında en öne çıkaran özelliklerden bir tanesi, size daha önce hiç duymadığınız amatör sesleri keşfetme şansı sunmasıdır. Dinlediğiniz herhangi bir müziğin menü seçeneklerini açarsanız ve İstasyon seçeneğine dokunursanız, SoundCloud size sıralı olarak dinlediğiniz müziğe benzeyen şarkılar çalacak. Çalan şarkıların bitme sınırı, platformlardaki benzer şarkıların sınırı kadar yani neredeyse sonsuza kadar çalacak bir müzik listeniz olacak. Radyo dinlemenin nostaljik havasında, sürpriz şarkılar keşfetmek isteyenler için harika bir özellik.

Kişisel Podcast yayıncılığı:

Dünyada ve ülkemizde giderek yaygınlaşan bir yayın türüne dönüştü podcastler. Podcastler için genel olarak müziksiz bir radyo programı diyebiliriz. Yayın türleri arasında en masrafsız olarak içerik üretebileceğiniz türlerden bir tanesidir podcast. İhtiyacınız olan tek şey bir mikrofon. Sadece ses üzerine kurulu ve ücretsiz bir platform olan SoundCloud’da yaptığınız podcastleri yayınlayabilir ve geniş kitlelere ulaşabilirsiniz. Ücretsiz üyelikler için ayda toplam üç saatlik bir ses dosyası yükleme imkanı ve bazı temel istatistikler sunuyor. Premium üyelik alırsanız sınırsız yükleme, yorum açma / kapama ve daha detaylı istatistikler gibi özellikler edinebilirsiniz.

Yeni müzikleri keşfetme:

SoundCloud’da, diğer platformlarda dinlemeye alışık olduğunuz tüm sanatçıları ya da şarkıları bulamayabilirsiniz. Fakat sen sevdiğiniz şarkının harika bir cover versiyonunu bulabilir ya da henüz yıldızı parlamamış genç bir sanatçıyı keşfedebilirsiniz. Böyle farklı içerikleri keşfedebilemeniz için SoundCloud sizin alışkanlıklarınızı iyi tanıyan bir algoritma kullanıyor. Bu algoritma sayesinde beğendiğiniz ve kendi profilinize eklediğiniz içeriklere benzer türde pek çok farklı içerik, Discover bölümünde karşınıza çıkacak. Platformu ne kadar aktif kullanırsanız, dinlediğiniz şarkılara ve podcastlere ne kadar beğeni bırakırsanız, algoritma size o kadar doğru içerikler sunacaktır.

SoundCloud etiketleri:

SoundCloud’un özgür paylaşım dünyasında içerik üreticileri, her ürettikleri ve paylaştıkları şarkının ya da podcastin açıklama bölümüne bazı etiketler koyarlar. Bu etiketler, yeni dinleyicilere dinleyecekleri içerik hakkında bazı ön fikirler sunar. Bununla beraber sevdiğiniz bir içeriğin açıklama bölümünde bulunan etiketlerden en hoşunuza gidene dokunarak benzer içerikleri görme şansınız var. Eğer içeriğin altında bir etiket göremiyorsanız “Daha fazla göster” yazısına dokunabilir ya da bildiğiniz bir etiketi aramak istiyorsanız soundcloud.com/tags şeklinde bir URL yazarak direkt arama sonucu sayfasına gidebilirsiniz.

Sevilenleri yeniden paylaşma:

İster bir ses içeriği üretici olun ister sadece bir dinleyici, her iki şekilde de hayran kaldığınız bir sanatçıyı ya da şarkıyı kendi sayfanızda paylaşmak istersiniz. Sevdiğiniz bir müziği ya da podcasti, dosyanın altında bulunan paylaşma butonu ile kendi sayfanızda kolayca paylaşabilirsiniz. Sistem, Twitter’ın retweet sistemi gibi çalışıyor. Kendi sayfanızda paylaştığınız içerik, sizin profil sayfanızda görünecek ve tüm takipçileriniz tarafından da görülebilecektir. Bu sayede kendi dinlediğiniz ve sevdiğiniz içerikleri takipçilerinizle kolay bir şekilde paylaşmış olacaksınız.

Şarkılar başka sitelere ekleme:

SoundCloud, kullanıcılarına favori içeriklerini paylaşmaları için farklı alternatifler sunuyor. Sevdiğiniz şarkıları ya da podcastleri kendi internet sitenize ya da blogunuza ekleyebilirsiniz. Klasik sosyal medya paylaşımından farklı olarak sitenizde bir müzik çalar oluşturabilirsiniz. Bunun için sevdiğiniz şarkının ya da podcastin menüsünü açın ve oradaki HTML kodunu kopyalayın. Aldığınız HTML kodunu kendi sitenize ya da blogunuza yerleştirebilir ve ziyaretçilerinizin kolayca sizin sevdiğiniz içeriklere ulaşmalarını sağlayabilirsiniz.

İnternet olmadan müzik dinleme:

SoundCloud, ücretsiz olarak kullanıcılarına pek çok özellik sunuyor ama bunlarla yetinmiyor ve daha fazla özellik kullanmak istiyorsanız SoundCloud Premium üyelik edinebilirsiniz. 8.25 Euro olan premium hesabını edinirseniz diğer platformlarda dinlemeye alışık olduğunuz diğer sanatçılara ve şarkılara da ulaşabilir, sevdiğiniz içerikleri çevrimdışı dinleme özelliği sayesinde internet bağlantınız olmadan da dinleyebilirsiniz. Premium üyelik sahibi olduğunuz zaman çevrimdışı dinlemek istediğiniz içerikleri otomatik olarak da indirerek, kendinize özel bir çevrimdışı çalma listesi oluşturabilirsiniz.

Özel gruplar:

SoundCloud, sizinle aynı zevklere sahip kişilerle grup oluşturmanıza imkan sağlıyor. Oluşturduğunuz gruplarda favori içeriklerinizi paylaşabilir, sevdiğiniz türdeki şarkılara ve podcastlere ulaşabilir, sizinle aynı zevke sahip insanlarla sohbet edebilirsiniz. Bu gruplara Repost Exchange üzerinden ulaşabilir ve sizin hayat zevkinize en uygun gruba katılabilirsiniz.

Chrome’da SoundCloud:

Klasik bir müzik dinleyicisinden farklı olarak kendinize ait, özel bir müzik çalar edinebilirsiniz. Bu konuda Google Chrome ve SoundCloud birlikte çalışarak kullanıcı dostu bir uzantı bulunuyor. Uzantı sayesinde internette dolaşırken size özel açılan müzik çalarda, en sevdiğiniz şarkıları ve podcastleri kolayca dinleyebilirsiniz. Müzik çalarda oynayacak içerikleri sıralayabilir, kendi özel listenizi oluşturabilir, ses ayarlarını düzenleyebilir ve Google Chrome açık değilken bile bu uzantı sayesinde müzik keyfinizi sürdürebilirsiniz.

Kendi markanızı oluşturun:

SoundCloud platformunda bir dinleyiciden fazlası olabilirsiniz. İster içerik üretin ister üretmeyin, kendinize ait havalı bir profil sayfası oluşturabilirsiniz. Kendinize özel, profesyonel bir başlık altında, özel profil fotoğrafınızla kendinizi var edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken sadece profilinizde bulunan “Düzenle” butonuna dokunmak. Sonrasında paylaştığınız yayınlar, yeniden paylaştığınız içerikler, yorumlarınız, beğenileriniz ve diğer sosyal medya hesaplarına eklediğiniz bağlantılarla, kendinize SoundCloud dünyasında etkili bir yer bulabilirsiniz.

Müzik her zaman olmazsa olmazlardan biriydi, günümüzde artık müzik dinleme platformları olmaz olmazlar arasında. Tüm müzik platformları arasında ücretsiz ve kullanıcı dostu olmasıyla öne çıkan SoundCloud hakkında bilmeniz gereken önemli 10 özellik bu şekilde. Eğer sizin de SoundCloud ile ilgili bildiğiniz pratik özellikler varsa, yorumlarda paylaşmayı unutmayın.