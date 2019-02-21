Kazadan Kurtulan Astronotlar, Yeni Görev İçin Hazırlar

Geride bıraktığımız yılın Ekim ayında Kazakistan'dan fırlatılan Soyuz MS-10 roketinin takviye sorunu yaşaması sonrası yaşanan kazadan kurtularak Kazakistan'a geri iniş yapan Rus kozmonotu Aleksey Ovchinin ve Amerikalı astronot Nick Hague, önümüzdeki ay tekrar uzaya gitmeye hazır olduklarını açıkladılar.

11 Ekim 2018 tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmak üzere fırlatılan Soyuz MS-10 roketi, fırlatıldıktan birkaç dakika sonra yeryüzüne geri dönmesini gerektiren önemli bir arıza yaşamıştı. Rus kozmonotu Alexey Ovchinin ile NASA astronotu Nick Hague'den oluşan iki kişilik uçuş ekibi, roketten kurtulup acil iniş sistemini devreye alarak kazadan kurtulmayı başarmıştı.

Kazadan sağ kurtulan Ovchinin, önümüzdeki ay gerçekleşecek yeni uzay görevine hazır olduğunu ve bu sefer her şeyin yolunda gideceğine inandığını söyledi. Başarısız uçuş sonrası psikologlardan destek alan Rus kozmonotun ve ABD'li astronotun tedavileri tamamlanmış durumda.

Daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılan yolculuklarda hiç görev almayan Hague, şu an iyi hissettiğini ve yaşanan kazanın kendi üzerinde kalıcı etkileri olmadığını söyledi. Uçuş programına yeniden dahil edildiği için yetkililere teşekkür eden astronot, "Bizi uçuşlarda tekrar görevlendirmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Hague ve Ovchinin'in kazadan sonra gerçekleştireceği ilk uçuş, ABD'li astronot Christina Hammock Koch'un da ekibe dahil olmasıyla birlikte 14 Mart'ta gerçekleşecek. Eğer her şey planlandığı gibi giderse, 2019'un Eylül ayında Uluslararası Uzay İstasyonu, 3 ayrı ekibe ve toplamda 9 kişiye ev sahipliği yapacak.

2016'da 5 ay Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Ovchinin, Eylül'de oluşacak durum hakkında "Evet biraz sıkışacağız ama daha fazla insan demek daha çok eğlence demek. Yeni yüzler görmek her zaman güzel" açıklamasını yaptı. Kazanın izlerini silmiş gibi görünen ekibin 14 Mart'ta gerçekleşecek yeni uçuşunda hedefe ulaşıp ulaşamayacağını hep birlikte göreceğiz.