SpaceX, 60 Starlink Uydusunu Daha Uzaya Gönderdi

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Starlink 6 projesi kapsamında 60 uyduyu uzaya gönderdi. Şirketin 7. Starlink görevinin başarıyla tamamlanmasının ardından uzaydaki toplam Starlink uydusu 420’ye ulaştı.

Yaptığı yatırımlarla dünyanın en ünlü girişimcilerinden biri kabul edilen Elon Musk’ın şirketi SpaceX, tüm dünyaya uydular aracılığıyla internet sağlayacağı Starlink projesi kapsamında 60 uyduyu daha uzaya başarıyla fırlattı. Falcon 9 roketiyle Starlink 6 adı altında fırlatılan 60 uydu, şirketin Starlink projesinde ilk adımının da tamamlanmasını sağladı.

SpaceX’in planlarına göre 400 uyduya ulaşıldığında minimum internet kapsamı alanında hizmet verilmeye başlanabilecek. Bugün fırlatılan uydularla birlikte toplamda 420 Starlink uydusu uzaya fırlatılmış oldu. Elon Musk, Starlink internet hizmetinin özel bir beta önizlemesinin 3 ay içerisinde başlayabileceğini duyurdu. Şirketin daha geniş bir kapsama alanıyla hizmet vermeye başlaması için 800 uydunun uzaya gönderilmesi gerekiyor. Tüm dünyanın Starlink üzerinden internet hizmeti alması için ise 12 bin uyduluk bir filo kurulması hedefleniyor. SpaceX, bu hedefi için uzaya 2027’ye kadar Starlink uyduları göndermeye devam edecek.

SpaceX, Starlink uydularının başlangıçta planlanan yükseklikten daha düşük bir yörüngede çalışmaya başlaması için Federal İletişim Komisyonu'ndan izin istiyor, ancak pek çok kişi Starlink uyduların gece gökyüzü gözlemleri yapmayı engellediğini açıklıyor. Musk ise konu hakkında Starlink uydularının parlaklığını en aza indirgemek için önlemler aldıklarını duyurdu.

Falcon 9 başarıyla yere indi

60 yeni uyduyu uzaya ulaştıran Falcon 9 roketi, ilk aşamanın tamamlanmasından sonra tekrar Dünya’ya dönmeye başladı. İniş noktasına ulaştığında motorlarını tekrar çalıştıran roket, ateşlenen 3 motoruyla başarılı bir şekilde iniş yaptı. SpaceX, bu inişle birlikte 51. kez yere başarıyla inmeyi başarmış oldu.

Şu sıralar Falcon 9 roketleriyle 60 uyduluk paketleri uzaya gönderebilen SpaceX, ileride Falcon Heavy, Starship gibi daha fazla yükü yörüngeye taşıyabilecek roketlerle işlemi hızlandırabilir.

SpaceX, ilk insanlı uçuşa hazırlanıyor

Uzun süredir Rusya’nın Soyuz uzay aracına para ödeyerek astronotlarını uzaya yollayan ABD, SpaceX’in Dragon kapsülü ile önümüzdeki ay ISS’e yeniden astronot göndermeye başlayacak. Bu fırlatma, bir özel şirketin ilk defa uzaya insan göndermesi olarak da ayrı bir öneme sahip. SpaceX, 2012’den bu yana ISS’e 15 kez yolculuk yaptı, ancak bunların hepsi kargo gibi çeşitli görevleri yerine getiriyordu.