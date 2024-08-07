Çin, uydu bazlı yüksek hızlı internet sunacak projesini resmen başlatarak yörüngeye 18 uydu fırlattı. Proje, direkt olarak Starlink'e rakip olmayı amaçlıyor.

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, Starlink projesiyle yörüngeye şu ana kadar binlerce uydu göndermişti. Öyle ki şu ana kadar 6200’ü aşkın uydu yörüngeye ulaşmıştı. Projenin amacı, dünyanın neresinde olursanız olun uydu interneti yoluyla hızlı internet erişimi sunmaktı.

Tabii ki sadece SpaceX’ten değil, başka firmalardan da bu konuda hamleler görüyorduk. Şimdi de Çin’den böyle bir adım geldi. Devlet destekli bir şirket, Starlink’e rakip olacak uyduları uzaya fırlattı.

18 uydu yörüngeye fırlatıldı

Shanghai Spacecom Satellite Technology ismini alan firma, geçtiğimiz pazartesi günü Çin’in Shanxi bölgesinden 18 adet uyduyu yörüngeye fırlattı. Şirket, geniş kapsamlı bir erişim sağlayacak ve Starlink’e direkt rakip olacak bir uydu takımyıldızı oluşturmayı amaçlıyor.

Uydular, Shanghai Spacecom Satellite Technology’nin planlarının ilk adımı oldu. Dev firma, ilerleyen dönemde alçak yörüngede konumlanacak güçlü bir uydu ağı oluşturmak istiyor. Buna da “Bin Yelken Takımyıldızı” ismini veriyor. Hedef, 2027’ye kadar küresel ağ erişimi sağlamak, 2030’da ise tüm bu uyduları fırlatarak projeyi tamamlamak.

Yerel medya, projeyi Starlink’in Çin versiyonu olarak nitelendirdi. Musk’ın toplamda 42 bin civarı Starlink uydusu gönderme planı olduğunu ekleyelim. Starlink’in Çin’de yer almadığını belirtelim. Çin'in amacı kendi uydu bazlı internet ağını oluşturmak. Uydular, özellikle uzak bölgelerde veya iletişim altyapısının yetersiz olduğu yerlere istikrarlı ve yüksek hızlı internet getirecek.