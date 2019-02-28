  • SpaceX'in İnsanlı Uzay Görevleri İçin Testlere Başlıyor

SpaceX'in İnsanlı Uzay Görevleri İçin Yapılacak Testleri Temmuz Ayında Başlıyor

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Elon Musk'ın CEO'su olduğu uzay ve havacılık şirketi SpaceX, test uçuşları kapsamında bu hafta sonu Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir cansız manken gönderecek. Her şey yolunda giderse, ABD'nin insanlı uzay görevlerine devam etme sürecinin hızlanması bekleniyor.

Atlantis Uzay Mekiği 21 Temmuz 2011'de Dünya'ya geri döndüğünden bugüne hiçbir Amerikalı astronot, ABD topraklarından uzaya gönderilmedi. Astronotlarını uzaya göndermek için Rusya'nın araştırma merkezine her görev için 82 milyon dolar ödeyen NASA, bu yükten kurtulmak adına 2014 yılında Boeing ve SpaceX ile anlaşmıştı.
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Program, insanları uzaya göndermeyi konu aldığından dolayı güvenlik konusunda çok katı davranılması gerekiyordu. Bu sebeple birçok kez ertelenen uçuş, en sonunda planlanandan 3 yıl sonra gerçekleşecek. 2 Mart Cumartesi günü Türkiye saatiyle 10.49'da fırlatılması planlanan Falcon 9 roketi, bir gün sonra ISS'e (Uluslararası Uzay İstasyonu) ulaşacak. Kapsülün 8 Mart'ta Dünya'ya geri gelmesi planlanıyor.
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Bu test uçuşunda her şey yolunda giderse, bir sonraki görevde 2 astronot, 7 kişi kapasiteli Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek. İnsanlı uçuşun önümüzdeki
Temmuz ayında gerçekleşmesi beklenirken, gecikmelerin yaşanabilmesi de ihtimaller dahilinde.

Kaynak : https://phys.org/news/2019-02-spacex-resumption-flights.html
Etiketler: nasa, spacex, Elon Musk
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