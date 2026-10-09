SpaceX, Starlink Mobile isimli bir hizmet ile operatör işine girmeyi planlıyor. Firmanın uydularıyla en ölü noktalarda bile telefon çekebilecek.

Dünyanın en büyük uzay şirketlerinden biri konumundaki SpaceX, beklenmedik bir hamleyle karşımıza çıktı. Elon Musk yönetimindeki firma, hücresel kapsama alanını genişletecek düşük frekanslı lisanslar aldı. Peki bu ne anlama geliyor?

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Lisanslar, firmanın Starlink Mobile ismi altında aynı zamanda bir mobil operatör olarak da hizmet vermeye başlayacağını gösteriyor. Yani ABD’de Verizon, AT&T, T-Mobile gibi operatörlere rakip olacak.

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En ölü noktalarda bile hizmet verebilecek

ABD Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) söz konusu satın alma anlaşmasını resmi olarak onaylamasının ardından SpaceX, hücresel pazardaki dengeleri değiştirmeye çalışacak. Şirket; mevcut uzay tabanlı uydu ağını karasal mobil şebekeyle birleştiren yepyeni bir mimariyi sahaya sürecek. Bu adımla birlikte Starlink Mobile; ülkenin yerleşik telekom devleri olan T-Mobile, AT&T ve Verizon ile doğrudan göğüs göğüse bir rekabete girişmiş olacak.

Satın alınan yeni lisanslar, 800 MHz bandında 14 megahertze kadar eşleşmiş spektrumu kapsıyor. Düşük frekans dalgalarının fiziksel avantajı sayesinde bu spektrum, Starlink Mobile sinyallerinin kalın duvarlardan ve binaların iç kısımlarından rahatça geçebilmesine olanak tanıyacak. SpaceX, doğrudan cihaza haberleşme hizmetlerini güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak daha önce de EchoStar şirketinden 2 GHz spektrum satın almıştı. Son 800 MHz hamlesi, hücresel kapsama kalitesinin en büyük zafiyeti olan kapsama alanı içi kapalı mekân sorununu doğrudan ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

FCC, SpaceX’in mevcut nesle kıyasla 100 kattan fazla bant genişliği sunacağı belirtilen 15.000 adet V2 Starlink Mobile uydusunu yörüngeye konuşlandırma planlarına onay vermişti. Yeni nesil donanım altyapısı, alınan alçak bant spektrumuyla birleştiğinde uydudan hücresel haberleşme kapasitesini devasa bir boyuta taşıyacak. SpaceX yetkilileri, ellerindeki yeni düşük bant spektrumu ve Gen2 uydu takımyıldızları sayesinde Starlink Mobile’ın hem uydu hem de karasal spektrumu aynı anda dağıtabilen ilk ağ operatörü olacağını vurguluyor. Şirket, bu birleşik ağ mimarisiyle kullanıcılarına evlerin içinde, açık alanlarda, hücresel kapsama haritasında yer almayan “ölü noktalarda” ve her yerde kesintisiz ve güvenilir bir iletişim sunacağını vaat ediyor.