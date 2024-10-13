Tarihi görevde Starship roketini yakalamayı amaçlayan SpaceX hedefine ulaştı.

SpaceX, Starship roketinin deneme görevleri için fırlatma izni alır almaz kolları sıvamış ve bir deneme uçuşu için harekete geçmişti. İnsansız olarak gerçekleştirilen fırlatmanın ardından Starship roketi, SpaceX'in devasa yakalama mekanizması ile iniş esnasında yakalandı.

SpaceX'in Starship roketi, fırlatmanın ardından iniş rampasına isabetli bir şekilde geri dönüş gerçekleştirdi. Roketin iniş sürecinde manevra yaptığı ve kendini dengelediği de gözlerden kaçmadı. İnişin son aşamasında ise roket, SpaceX'in "Chopsticks (yemek çubuğu)" adını verdiği devasa robot kollarla yakalandı.

SpaceX roketi havada yakaladı

SpaceX'in Starship roketi, Güney Teksas'taki fırlatma tesisinde gerçekleştirilen test uçuşu sırasında önce hızını azalttı ve sonrasında da kollar tarafından yakalandı. Süpersonik hızda gelen roket yeterince yavaşladıktan sonra kule kolları devreye girdi. Bu manevra her ne kadar riskli olsa da Starship"in "tam ve hızlı yeniden kullanılabilirlik" hedefine yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Starship dünyanın en büyük ve en güçlü roketi konumunda bulunuyor. Bu roket, Elon Musk'ın Mars'ı kolonileştirme hedefi için de büyük önem taşıyor. SpaceX'in önümüzdeki iki yıl içinde Mars'a beş adet insansız Starship görevi başlatacağı konuşuluyor. NASA da bu projeye 4 milyar dolarlık yatırım yapmıştı. Böylelikle Artemis programı kapsamında astronotları da Ay'a göndermeyi amaçlıyor.

SpaceX, bu test uçuşuna hazırlanmak için hem donanım hem de yazılım alanında kapsamlı iyileştirmeler yaptığını ifade etti.