SpaceX, 60 Starlink Uydusunu Daha Başarıyla Uzaya Gönderdi

Elon Musk’ın sıra dışı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, dünyanın çevresini uydularla sarma projesi için bir somut adım daha attı. 2020 için planlanan 24 seferden ikincisiyle, bir Falcon 9 roketi 60 Starlink uydusunu Dünya yörüngesine taşımış oldu.

Dünyanın çevresini saran ve yere oldukça yakın olan birbirine bağlı 42 bin adet uydu; bu uydular aracılığıyla ucuz ve hiç görülmemiş hızlarda yüksek kablosuz internet bağlantısı… Elon Musk’ın SpaceX ile kısa bir süre önce hayata geçirmeye başladığı Starlink projesindeki 240 uydu artık Dünya yörüngesinde.

SpaceX, 6 Ocak 2020’de gerçekleştirdiği son seferle yörüngedeki uydu sayısını 180’e çıkarmıştı. 29 Ocak (bugün) gönderilen 60 uydu toplam sayı 240’a ulaşmış oldu. Toplamda 42.000 uyduya ulaşmayı hedefleyen şirket, önümüzdeki 5 ila 6 yıl boyunca her ay ortalama 2 kez fırlatma yapacak.

60 Starlink uydusunun Falcon 9 roketi ile gönderilişi canlı olarak yayınlandı:

Yeniden yeryüzüne dönen Falcon 9 roketi, sonraki Starlink fırlatmalarında kullanılacak. SpaceX, bu yıl boyunca 22 farklı fırlatmyla toplamda 1.320 küçük uyduyu uzaya konumlandırmak istiyor. Önümüzdeki yıllarda da bu seferlerin sayısı sıklaştırılarak binlerce uydu yerine ulaşmış olacak.

Tüm Starlink uyduları birbirlerine kablosuz şekilde bağlı olacak. Dünyayı çevreleyecek yere yakın bu uydu ağıyla yeryüzünün her bölgesinde yüksek hızda internet erişimi mümkün olabilecek. En azından Elon Musk ve SpaceX’in vizyonu bu şekilde. Ancak Starlink’in başarılı olabilmesi için uluslararası ve devletüstü kurumlardan izin alınması ve dünya devi internet servis sağlayıcılarıyla rekabet edilmesi gerek.