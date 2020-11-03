Açık beta testlerine başlayan Starlink katılımcılarından bazıları, aldıkları internet hızlarının ekran görüntülerini paylaştı. Katılımcılar, ABD'deki internet kullanıcılarının %95'inden daha hızlı internet hızına sahip olduklarını dile getirdi.

Sizlere geçtiğimiz hafta aktardığımız bir haberimizde SpaceX'in Starlink projesinin indirme hızının en azından ilk aşamada beklenenden düşük olacağını aktarmıştık. Starlink internet hızıyla ilgili bazı yeni bilgiler ortaya çıktı.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX'in Starlink projesinin açık beta katılımcılarından bazıları internet hızlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Katılımcılardan bazıları, internet hızlarının ABD'deki internet kullanıcılarının %95'inden daha hızlı olduğunu ifade etti.

Kullanıcılar, Starlink'in internet hızından memnun

SpaceX, geçtiğimiz hafta beta kullanıcılarına gönderdiği bir e-postada, veri hızının 50 Mb/s ile 150 Mb/s arasında gecikmenin ise 20 ms ile 40 ms arasında olacağını ifade etmişti. Ayrıca kısa süreli olarak internet bağlantısının kopacağına karşı da uyarılarda bulunmuştu.

Reddit'teki Starlink subreddit'indeki bir kullanıcı, "Starlink, oyunu tamamen değiştirecek" başlığıyla açtığı bir konuda internet hızını paylaştı. ABD'nin Montana eyaletinin kırsal bir bölgesinde yaşadığını belirten kullanıcı, Starlink ile aldığı 174 Mbps indirme hızının ekran görüntüsünü paylaştı. Ayrıca bu konuya cevap veren bir başka Starlink beta kullanıcısı da 161 Mbps indirme hızı aldığı internet hız testi sonucunun ekran görüntüsünü paylaştı.

Ookla'nın internet hız testi Eylül 2020 Küresel Hızlar Endeksi'ne göre Türkiye, sabit geniş bant internette 27,86 Mbps indirme hızı, 7,86 Mbps yükleme hızı ve 25 ms gecikme sunuyor ve 101. sırada yer alıyor. Habere konu olan ABD, aynı kategoride 161,14 Mbps indirme hızı, 60,26 Mbps yükleme hızı ve 23 ms gecikme hızı sunarak 10. sırada yer alıyor. Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.