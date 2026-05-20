SpaceX'in Starship odaklı devasa tesisi Starbase'te bir çalışan hayatını kaybetti. Şirketin çalışanlarına güvenli çalışma alanı sağlayıp sağlamadığı sorgulanıyor.

Elon Musk yönetimindeki SpaceX, geliştirdiği teknolojiler sayesinde dünyanın en büyük uzay şirketi konumunda bulunuyor. Şirketin roketlerden uzay sistemlerine kadar birçok farklı konuda sürekli olarak da testler gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bu yüzden de çalışan güvenliği büyük önem taşıyor.

Ancak bugün gelen haberler, SpaceX’in bir tesisinde trajik bir olay yaşandığını ortaya koydu. Bölgedeki kaynaklara göre SpaceX’in ABD’de Güney Teksas’ta bulunan Starbase üssünde bir çalışan hayatını kaybetti.

Çalışanın düşerek hayatını kaybettiği söyleniyor

Habere göre ölüm, geçtiğimiz cuma günü, yani 15 Mayıs’ta gerçekleşti. Yerel saat ile sabaha karşı 04.00 sularında gerçekleştiği bildirildi. The Wall Street Journal, çalışanın düşme sonucunda öldüğünü bildirdi. ABD İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi tarafından olaya ilişkin soruşturuma başlatıldığı da eklendi.

Starbase, SpaceX’in en önemli ürünü olan, insanlığı Mars’a ve Ay’a götürme de dahil birçok farklı görevde kullanılacak devasa roketi Starship’in üretildiği, test edildiği ve fırlatıldığı tesis. Tesis, son zamanlarda çok yoğundu çünkü şirket, Starship V3’ün yeni fırlatmasına hazırlanıyordu. Ertelenen uçuş 21 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

SpaceX’ten çalışanın ölümüyle ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Verilere göre Starbase’te yaralanma oranları SpaceX'in diğer tüm üretim veya test tesislerinden daha yüksek. Yaşanan yeni olay da çalışanlar için yeterli güvenlikte bir ortam yaratılmadığını gösteriyor. Bu yüzden firma ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilir.