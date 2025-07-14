Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in, yine Elon Musk'a ait olan yapay zekâ şirketi xAI'ya 2 milyar dolarlık devasa bir yatırım yapacağı iddia edildi.

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, yapay zekâ alanında da xAI isimli şirketiyle yarıştaydı. Bu şirket, Grok isimli son zamanlarda yaptığı tuhaf hareketleriyle eleştirilen yapay zekâ aracına sahipti. Hafta sonu ortaya çıkan haberler ise xAI’a büyük bir yatırımın daha yapılacağını gösterdi.

Wall Street Journal (WSJ) tarafından paylaşılan rapora göre Elon Musk’ın sahibi olduğu, dünyanın en büyük uzay şirketi konumundaki SpaceX, Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI’a yatırım yapmaya hazırlanıyor. İddia, SpaceX’e yakın olan yatırımcılardan edinilen bilgilere dayandırılmış.

2 milyar dolarlık yatırım yapılacak

WSJ’nin edindiği bilgilere göre SpaceX’in xAI’ya yapacağı yatırım miktarı 2 milyar dolar seviyesine kadar çıkabilir. Bu yatırımın, xAI için toplanacağı haziran ayında açıklanan 5 milyar dolarlık sermayenin bir parçası olacağı da bilgiler arasında. Bu yatırım, SpaceX’in xAI’ya yaptığı ilk yatırım olarak kayıtlara geçecek. Ayrıca en büyük yatırımlarından biri de olacak.

SpaceX, hâlihazırda xAI’ın sohbet botu Grok’u servislerinde faaliyetteydi. Bot, Starlink uydu internetinin müşteri hizmetlerinde kullanılıyordu. Yeni yatırımın ardından daha fazla alanda kullanılacağı da aktarılmış. Musk’ın kendi şirketleri arasında bu tarz ortaklıkları ilk kez görmüyoruz. Daha önce SpaceX’ten Tesla’ya kadar her şirkette bunu yapmıştı. xAI ayrıca Tesla ile de birlikte çalışarak arabalara Grok getireceğini duyurmuştu.