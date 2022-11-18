Spider-Man: Miles Morales’in PC Sürümü Çıktı!

Marvel's Spider-Man: Miles Morales, 18 Kasım TSİ 19.00'de PC için çıkış yaptı.

Insomniac tarafından geliştirilen Marvel’s Spider-Man, yakın zamanda PC kullanıcıları için yayınlandı. Bunun ardından ise yapımın yan oyunu Spider-Man: Miles Morales’in de yolu gözlenmeye başlamıştı. Nihayet beklenen an geldi ve oyun PC için yayınlandı.

Peter Parker yerine artık Miles Morales'i kontrol edeceğimiz oyunun çıkışını yaptı.

499 TL’lik fiyata sahip Spider-Man: Miles Morales, bugün yayınlandı!

Spider-Man: Miles Morales’in PC sürümü gecikmeli de olsa yayınlandı. Oyunseverler tarafından heyecanla beklenen yapımın 18 Kasım 2022 tarihinde, yani bugün, TSİ 18.00'da çıkış yapması bekleniyordu ancak oyun 1 saatlik gecikmeyle TSİ 19:00'da çıkış yaptı.

Oyun, duyurulduktan sonra Steam ve Epic Games'te 499 TL’lik bir fiyat etiketiyle ön siparişe sunulmuştu. Spider-Man: Miles Morales konsol için ise 459 TL’den satışa sunuluyor.

Oyun çıkar çıkmaz korsanlara yenik düştü

Spider-Man hayranlarının merakla PC'ye gelmesini beklediği Spider-Man: Miles Morales, tıpkı Marvel's Spider-Man ve PC'ye gelen diğer PlayStation özel oyunları gibi satışa sunulur sunulmaz korsana yenik düştü. PlayStation konsolları korsana donanımsal ve yazılımsal olarak izin vermediği için korsan oyunla mücadele konusunda deneyimsiz olan Sony'nin neredeyse tüm oyuınları, Denuvo ya da benzeri korsan korumalarına sahip olmadığı için kolayca kırılabiliyor.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales konusu ne?

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Peter Parker’ın New York’tan gitmesinin ardından bir diğer Örümcek Adam Miles Morales’i konu ediniyor. Oyuncular, görünmezlik gibi farklı yeteneklere sahip Miles Morales’i kontrol ederek karlı güzel manzaralarla dolu New York’u kötülüklerden korumaya çalışıyor.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi Windows 10 64-bit sürüm 1909 İşlemci Intel Core i3-4160 3.6 GHz ya da AMD eşdeğeri RAM 8 GB Ekran kartı NVIDIA GTX 950 ya da AMD Radeon RX 470 DirectX Sürüm 12 Depolama alanı 75 GB

Önerilen

İşletim sistemi Windows 10 64-bit sürüm 1909 İşlemci Intel Core i5-4670 3,4 Ghz ya da AMD Ryzen 5 1600 3,2 Ghz RAM 8 GB Ekran kartı NVIDIA GTX 1060 6GB ya da AMD Radeon RX 580 8GB DirectX Sürüm 12 Depolama alanı 75 GB (SSD)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PC Fragmanı