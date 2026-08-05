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Spotify Android Uygulamasında Büyük Sorunlar Yaşanmaya Başladı: Şirketten Açıklama Geldi!

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Android’deki Spotify kullanıcıları, uygulamanın ciddi derecede yavaşlaması, arayüzün donması gibi ciddi problemler yaşadığını bildiriyor. Şirketten konuya ilişkin hamle geldi.

Spotify Android Uygulamasında Büyük Sorunlar Yaşanmaya Başladı: Şirketten Açıklama Geldi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu Spotify, son dönemde sunduğu yeni özelliklerle gündeme gelse de Android tarafındaki kullanıcı deneyimi ciddi bir sekteye uğramış durumda.

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Öyle ki Reddit ve topluluk forumlarında bir araya gelen çok sayıda Android kullanıcısı, uygulamanın son zamanlarda ciddi anlamda yavaş çalıştığını, menü geçişlerindeki donmalar yaşandığını, arka planda çalma işleminin kendi kendine durduğunu söylüyor.

İçerikten Görseller

Spotify Android Uygulamasında Büyük Sorunlar Yaşanmaya Başladı: Şirketten Açıklama Geldi!
spotiiç

Spotify, inceleme başlattı

spotiiç

Kullanıcıların aktardığı deneyimlere göre sorun yalnızca eski veya düşük donanımlı telefonlarla sınırlı değil. Hem orta segment hem de en üst seviye amiral gemisi Android telefon sahipleri benzer kasma ve performans kayıplarından muzdarip olduklarını dile getiriyor. Buna karşın, iOS ve masaüstü tarafındaki Spotify uygulamalarının son derece akıcı ve sorunsuz çalışmaya devam ettiği bildiriliyor.

Örneğin Reddit’teki bir kullanıcı Galaxy S21 FE model cihazında Spotify uygulamasının son bir ay içerisinde giderek daha da yavaşladığını; şarkı, çalma listesi ya da sanatçı aratırken belirgin bir gecikme yaşandığını belirtti. Diğer kullanıcılar ise uygulamanın bellek yönetiminin bozulduğunu, son zamanlarda eklenen müzik videosu listeleri veya arka plan şarkı tanıma gibi yeni özelliklerin istemci üzerinde ekstra yük oluşturduğunu öne sürdü.

Platformdaki bu krizin büyümesi üzerine Spotify topluluk moderatörleri duruma müdahale etti ve performans sorunlarını resmî olarak kabul etti. Şirket, mobil cihazlarda yaşanan "yavaş yükleme ve performans sorunlarını" takip etmek üzere resmi bir bildirim başlığı açarak inceleme başlattı. Kullanıcılardan bazıları geçici bir çözüm olarak uygulama önbelleğini temizlemenin ya da uygulamayı tamamen silip yeniden yüklemenin kısa süreli çözüm sunabildiği belirtildi.

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