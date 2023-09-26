Spotify, kullanıcıların anlık olarak çalma listesi oluşturup sevdikleriyle birlikte dinlemelerini sağlayan Jam özelliğini duyurdu. Peki bu özellik tam olarak ne işe yarayacak ve nasıl çalışacak?

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify, "Jam" olarak isimlendirdiği yeni özelliğini duyurdu. Premium olsun veya olmasın tüm kullanıcıların erişebildikleri yeni özellik, kullanıcıların birlikte çalma listeleri oluşturmalarını ve bunları aynı anda dinlemelerini sağlıyor. Spotify Jam ile kullanıcılar, birbirlerinden uzak olsalar bile "müzik partileri" başlatabilecekler.

Spotify'ın yeni özelliği, Premium abone olan bir kullanıcının Jam başlatması ile devreye giriyor. Aynı Wi-Fi ağındaki kullanıcılar, Spotify uygulamasını açtıklarında Jam ile ilgili bir bildirim görecekler ve isterlerse bu çalma listesine bağlanabilecekler. Ayrıca Bluetooth bağlantısı aracılığıyla da Jam paylaşımı yapılabilecek. Uzakta olan kullanıcılar ise QR kod veya bağlantı yardımıyla Jam'e katılabilecekler. Spotify Premium abonesi olmayan kullanıcı, yeni bir Jam oluşturamayacak ancak bir başka kullanıcının Jam'ine bağlanabilecek.

Çalma listesindeki kontrolün kimin elinde olacağı kullanıcının tercihine bırakılacak

Spotify'da Jam listesi oluşturan kullanıcı, çalma listesinin kontrolünün kimde olacağını kendisi belirleyecek. Bu bağlamda; kullanıcı isterse tek başına bir liste oluşturup, bunu ortak çalmaya açacak. Dileyen kullanıcılar ise ortak çalma listesi oluşturup, çalınacak şarkıları birlikte belirleyecekler. Bu arada; Jam ortak çalma listesi gibi çalışacak olsa da kalıcı bir liste değil. Sıraya eklenen şarkı sona erdikten sonra liste kaybolacak. Ayrıca Jam'in sonlandırılması da listeye eklenen şarkıların kaybolmasına yol açacak.

Spotify Jam, an itibarıyla dünya çapındaki tüm kullanıcılara ulaşmış durumda. Bu yeni özelliğe ulaşmak için yapmanız gereken tek şey, uygulamayı güncellemek. Güncelleme işlemini tamamladıktan sonra Spotify'ı açın ve çalma sayfasındaki hoparlör butonuna dokunun. "Geçerli cihaz" bölümünün hemen altında "Jam başlat" seçeneğini göreceksiniz. Buna dokunduğunuz an Spotify Jam özelliğini kullanmaya başlamış olacaksınız.