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Spotify, Çalma Listelerinizi Kişisel Günlüğünüze Çeviren “Kullanıcı Notları” Özelliğini Duyurdu

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Spotify, şarkılara kendi özel notlarınızı eklemenizi sağlayan “Kullanıcı Notları” özelliğini resmen duyurdu.

Spotify, Çalma Listelerinizi Kişisel Günlüğünüze Çeviren “Kullanıcı Notları” Özelliğini Duyurdu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük müzik platformu konumundaki Spotify, sürekli yeni özellikler getirerek kullanıcılarına iyi bir deneyim sunmaya çalışıyordu. Daha dün “Koşu Modu” isimli bir yenilik geldiğini görmüştük. Bugün ise “Kullanıcı Notları” isimli bir başka özellik eklendi.

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Yeni özellik, kullanıcıların çalma listelerinde yer alan şarkılara kendi özel notlarını eklemelerini sağlıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre yeni işlev; dinleyicilerin bir parçayı çalma listesine neden eklediklerini veya o şarkıyı ilk nerede keşfettiklerini küçük açıklamalarla kaydetmelerine yardımcı olacak.

İçerikten Görseller

Spotify, Çalma Listelerinizi Kişisel Günlüğünüze Çeviren “Kullanıcı Notları” Özelliğini Duyurdu
playlist

Çalma listelerini ve şarkıları kişisel bir günlüğe dönüştürecek

playlist

Platform bünyesinde oluşturulan bu yeni alan, kullanıcıların şarkılara bağlı hatıralarını saklamasını kolaylaştırıyor. Dinleyiciler, tatil sırasında sokaklarda gezerken keşfettikleri ya da ilk buluşmalarında arka planda çalan bir parçaya dair notlar düşerek çalma listelerini kişisel bir günlüğe dönüştürebilecek.

Spotify’ın hayata geçirdiği bu dijital günlük benzeri yaklaşım, rakip platformlar Apple Music ve YouTube Music gibi servislerde bulunmayan farklı bir deneyim sunarak şirketin rakiplerinden ayrışmasına yardımcı oluyor. Şarkı keşfinin ötesine geçen bu kişiselleştirme hamlesi, müzik dinleme alışkanlıklarına bağlam ve hikâye kazandırabilir.

Yeni “Kullanıcı Notları” özelliği, belirli pazarlarda hem ücretsiz hem de Premium abonelik kullanan 16 yaş ve üzeri tüm kullanıcılara açıldı. İşlevi kullanmak isteyen kişilerin, kendilerinin oluşturduğu veya şarkı ekledikleri bir çalma listesine giderek ilgili parçanın yanındaki üç nokta menüsüne tıklaması “Not ekle” seçeneğine basması yeterli. Biz kontrol ettiğimizde özelliğin henüz ülkemizde olmadığını gözlemledik.

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