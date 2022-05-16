Samsung Türkiye, Dijital Yaşamda Dijital Sanat (dART) isimli platformunu başlattığını duyurdu. Dijital sanat ve NFT gibi konularda eğitimlerin verileceği, yol gösteren bir platform olarak kurulan dART, dileyen herkes tarafından kullanılabilecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Türkiye ayağından dikkat çeken bir hamle geldi. Dijital Yaşamda Dijital Sanat (dART) isimli yeni bir proje için start verildiğini duyuran Samsung Türkiye, ülkemizde dijital sanata ilgi duyanların gönlünü fethedecek gibi görünüyor.

Dileyen herkesin dahil olabileceği bir platform olarak karşımıza çıkan dART, dijital sanat ve NFT teknolojileri gibi alanlarda eğitimlerin verildiği, yeni girişimcilere yol gösterilecek bir mecra olacak. Kullanıcılar, bu platform üzerinden NFT'nin ne olduğunu, bu teknoloji üzerinden nasıl para kazanılacağını, dijital sanatın nasıl ortaya çıktığını ve daha pek çok konuyu tüm detaylarıyla öğrenebilecekler.

"Türkiye'de dijital sanatın gelişimine katkı sunacağız"

Samsung Türkiye tarafından yapılan açıklamalarda, dART platformu aracılığı ile Türkiye'de dijital sanatın gelişimine katkı sağlanacağı ifade edildi. "Yaratıcılığını özgür bırak, sınırlarından arın." gibi dikkat çeken sloganlara sahip olan platform, sanata yepyeni bir boyut kazandırmayı vadediyor. Bu arada; platformda eğitim veren isimler arasında sektörün önemli isimlerinden Hakan Yılmaz ile Devrim Danyal'ın da bulunduğunu belirtelim.

Samsung Türkiye'nin hayata geçirdiği dART platformu ile ilgili detaylı bilgi almak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Platforma kaydolmak içinse buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz...

Samsung Türkiye'nin dART platformu için hazırladığı video