SUV mi sedan mı bir türlü karar veremeyen otomobilseverler için tasarlanan Yeni Ssangyong Korando, her iki segmentin de en iyi özelliklerini sunuyor. Üstelik akıllı teknolojiler ve özel güvenlik sistemleriyle donatıldı. Yeni Ssangyong Korando öne çıkan özelliklerine ve 2021 fiyatlarına yakından bakalım.

Sonu gelmez rekabette herkesin aklı karışık; SUV mi sedan mı? Herkesin bir favorisi vardır. Peki ya bu iki segmentin en iyi özelliklerinin birleştirildiğini söylesek nasıl olur? Yeni Ssangyong Korando tam olarak bunu yapıyor. Yeni Ssangyong Korando modeli hem SUV hem de sedanın en iyi özelliklerini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda akıllı teknolojiler ve özel güvenlik sistemleri sunuyor.

Güney Koreli otomobil üreticisinin Yeni Ssangyong Korando modeli, hem konforlu hem verimli bir sürüş deneyimi sunuyor. Uzun yolda ve şehir içi sürüşte kullanıcıların günümüz ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor. Yani bu aracı satın aldıktan sonra aklınız başkasında kalmayacak. Yeni Ssangyong Korando öne çıkan özelliklerine ve 2021 fiyatlarına gelin biraz daha yakından bakalım.

Donanım ve özellikler: 10.25 inçlik hayalet kadran

Karonda serisinin en gelişmiş teknolojilerinin kullanıldığı Yeni Ssangyong Korando ile Apple CarPlay ve Android Auto sistemlerini kullanabiliyorsunuz. Bu sistemleri dokunmatik ekran üzerinden ya da sesli komutlarla kontrol etmek mümkün. Akıllı telefonunuz bu sistemler ile senkronize olarak kullanılabiliyor.

Gelişmiş geri görüş kamerası sayesinde geri geri park etmek artık korkulu rüyanız olmayacak. 10.25 inçlik hayalet kadranı, sürüş bilgilerini sezgisel olarak algılıyor. Işığa bağlı olarak değişen ekran görünümü sayesinde çok daha güvenli bir seyahat sürücüleri bekliyor.

Güvenlik: Bağımsız Acil Fren Sistemi ile yaya ve araç algılama

Güvenliğin bir opsiyon olmadığını belirten üretici firma, Yeni Ssangyong Korando modelinde ek paketler olmadan herkes için kullanılabilir güvenlik sistemleri sunuyor. Bunlardan biri olan Bağımsız Acil Fren Sistemi sayesinde bir araç ya da yaya algılandığı anda, sürücü kontrolü dışında fren yapılıyor.

Şerit Takip Uyarı Sistemi aracın her daim kendi şeridinde kalmasını sağlarken Şerit Koruma Asistanı ön kamera yardımıyla şerit kontrolü yapıyor. Uzun Far Asistanı sayesinde gece sürüş sırasında karşıdan gelen araç sürücülerini rahatsız etmeyecek ve Emniyetli Mesafe Uyarısı ile takip mesafesini otomatik olarak ayarlayabileceksiniz.

Sürücü Yorgunluk Uyarısı sistemi için ise ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yeni Ssangyong Korando modelinde bulunan bu sistem, sürücü davranışlarını anlık olarak izliyor. Normal davranışların aksadığını ya da yavaşladığını fark ettiği zaman sürücüyü mola vermesi ve dinlenmesi için uyarıyor.

5 yıldızlı güvenlik:

European New Car Assessment Programme kısaca EURONCAP tarafından test edilen Yeni Ssangyong Korando, 5 yıldız aldığı test sonucunda kendi kategorisinin en güvenli aracı seçildi. Araç Denge Kontrol Sistemi ise bu güvenliğin temel yapısını oluşturan sistemlerden bir tanesi.

En dik yokuşlarda bile araç kaymasını engelleyen Yokuş Kalkış Sistemi, yüksek hızla girilen keskin virajlarda olası kazaları engelleyen Aktif Devrilme Önleyici, kontrol kaybını önleyen Yokuş İniş Kontrolü ve ani fren durumunda arkadaki araçları uyararak trafik güvenliğini sağlayan Acil Durum Dörtlü Flaşör; Yeni Ssangyong Korando modelinin öne çıkan güvenlik sistemlerinden bazıları.

Motor performansı ve yakıt: Stop & Go ile yakıt tasarrufu sağlıyor

Yeni Ssangyong Korando, 1.6 dizel motora sahip. Motorun sağladığı tork gücünü maksimumda kullanmanızı sağlıyor. Stop & Go gibi özel sistemleri sayesinde şehir içi sık sık durup kalkılan durumlar başta olmak üzere her türlü seyahat sırasında maksimum yakıt tasarrufu sağlıyor.

136 PS maksimum güce ve 324 Nm maksimum tork gücüne sahip olan Yeni Ssangyong Korando, AISIN 6 vitesli otomatik şanzıman ile hem maksimum yakıt verimliliği sağlıyor hem de vites geçişlerinin yumuşak ve sessiz olmasını sağlıyor.

Üstün bir Yeni Ssangyong Korando performansı için en doğru tork gücünü iletmek amacıyla aracın hızı, direksiyon hareketleri ve diğer parametreler anlık olarak izleniyor. Yeni Ssangyong Korando; normal, spor ve kış olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip. Doğru mod ile maksimum performansı kolayca yakalayacaksınız.

Yeni Ssangyong Korando teknik özellikleri:

1.6 dizel motor

1597 cc motor hacmi

4000 rpm maksimum devir

136 PS maksimum güç

324 Nm maksimum tork gücü

181 km/saat maksimum hız

4 silindir

6 vites

5.5 litre ortalama yakıt tüketimi

47 litre yakıt deposu

4.4 metre uzunluk

1.8 metre genişlik

1.6 metre yükseklik

1610 kilogram net ağırlık

551 litre bagaj hacmi

Hava soğutmalı ön disk frenler

LED gündüz farları

Yeni Ssangyong Korando 2021 fiyatları:

Limited Benzinli 1.5 Turbo 4X2 Otomatik: 590.000 TL

Platinum Benzinli 1.5 Turbo 4X2 Otomatik: 660.000 TL

Platinum Dizel 1.6 4x2 Otomatik: 720.000 TL

SUV ve sedan segmentlerinin en iyi özelliklerini birleştiren Yeni Ssangyong Korando öne çıkan özelliklerinden bahsettik ve 2021 fiyatlarını gördük. Yeni Ssangyong Korando hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.