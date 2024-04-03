Yapay zekâyı kullanarak parçalar yapmaya olanak sağlayan Stable AI, artık 3 dakikayı bulan parçalara imza atabiliyor.

Stability AI, sanatçı ruhlu yapay zekâlarına Stable Audio'yu da eklemişti. Stable Audio sayesinde yapay zekâ aracılığıyla müzik yapmak, şarkılar oluşturmak mümkündü ancak bu örnekler, tam anlamıyla bir şarkı oluşturmak için yetersiz gözüküyordu. Stable Audio 2.0 ise 3 dakikaya kadar parçalar oluşturabiliyor.

Stable Audio 2.0 kullanıcıları, kendi oluşturdukları ses örneklerini yükleyip yapay zekâ desteğiyle şarkılar yazabiliyorlar. Öte yandan bu şarkılar şimdilik pek de öyle kulakların pasını silecek türden şarkılar değil, ama şimdilik. Zira 3 dakikalık müzikler oluşturabilmesi, radyoları ele geçirmesi için yapay zekânın önemli bir adım attığını gösteriyor.

Yapay zekâyı yönlendirmek de mümkün

OpenAI'ın Voice Engine ses oluşturma modelinin aksine herkese ve ücretsiz olarak sunulmuş olan Stable Audio 2.0'da şarkılar da daha şarkıya benziyor ancak henüz geliştirilmesi gereken noktalar da bulunuyor. Bu noktalarda da yapay zekânın rastgele hareket etmesi yerine kullanıcı tarafından yönlendirilmesi mümkün.

Örneğin bizim yaptığımız denemede, yaylılarla girip orkestranın tamamının dahil olduğu bir klasik parçası oluşturmasını, kreşendo kısmında da Gustav Mahler'in eserlerindeki gibi çekiç ve davulun girmesini istedik ama yapay zekâ çekici hiç kullanmadığı gibi şarkıya da davulla girdi. Yine de menü araçlarını kullanarak yönlendirmeler yapmak ve çıkan sonucu düzenlemek için opsiyonlar bulunduğunu hatırlatalım.

Siz de denemek isterseniz Stable Audio 2.0'a buradan ulaşabilirsiniz.