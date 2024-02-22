Google'ın Gemini adlı yapay zekâsı aracı, oluşturduğu görsellerde ırk ve cinsiyet kalıplarını aşmaya çalışırken yarattığı bazı görsellerle tartışma yarattı. Google, sorunu çözene kadar yapay zekâ görsel üretim aracını kapattı.

Google, Gemini yapay zekâsı ile âdeta kaş yaparken göz çıkarmıştı. Daha eşitlikçi ve herkesi kapsayan bir sistem kurmak isteyen firma, siyahî İngiltere Kralı gibi görseller oluşturmaya başladığında tepki görmüştü. Google şimdi bu sorunu çözene kadar yapay zekâ aracının görsel üretme özelliğini devre dışı bırakma yoluna gitti.

Google'ın X hesabından yapılan paylaşımda, "Gemini'nin görsel oluşturma özelliğindeki son sorunları çözmek için çalışıyoruz. Bunu yaparken de insanların görsellerinin oluşturulmasını durduracağız ve yakında gelişmiş bir versiyon sunacağız." ifadeleri kullanıldı. Şu anda Gemini'de insan içeren görseller oluşturmak isteyenler, özellik üzerinde çalışıldığı ve yakında özelliği tekrar kullanabilecekleri yönünde bilgilendiriliyor.

Google özür dilemişti

Google, "bazı tarihî görselleri oluşturmadaki yanlışlıklar" olarak tanımladığı sorunlardan dolayı özür dilemişti. Firmadan yapılan açıklamada, Gemini AI aracıyla geniş bir skalada görseller oluşturma çabalarının hedefi ıskaladığı ifade edilmişti.

Gemini AI, tarihsel olarak beyaz olan ABD'nin kurucuları, Google kurucuları, Nazi dönemi Alman askerleri gibi insanları farklı etnik kökenlerden ve ırklardan seçmesiyle eleştirilerin odak noktası olmuştu. Bu sorunun kaynağının muhtemelen, var olan ırksal önyargıları düzeltmek için sistemin "aşırı düzeltmeye" gitmesi olduğu tahmin ediliyor.

Google problemin farkında

X üzerinden bir açıklama yapan Google, "Gemini'nin bazı tarihsel görseller oluşturma tanımlarından yanlışlıklar yaptığının farkındayız. Bu türden tanımları anında geliştirmek için çalışıyoruz. Gemini'nin yapay zekâ görsel oluşturması geniş bir skalada insanlar oluşturuyor. Ve genelde bu iyi bir şey çünkü dünyanın her yerindeki insanlar bunu kullanıyor. Ancak burada hedefi tutturamıyor." ifadeleri kullanmıştı.

Google, geçmişte Bard adıyla bilinen Gemini yapay zekâsında görsel oluşturma hizmetini yakın zamanda kullanıma açarak OpenAI gibi rakipleriyle arasındaki bir açığı daha kapatmıştı. Kullanıcılar ise çok kısa sürede yapay zekânın ırksal ve cinsiyetsel anlamda farklılıkları dahil etmeye çalışırken isabetli tarihsel figür görselleri üretemediğini fark etmişti.

Üstelik Gemini'ye yönelik eleştiriler sadece aşırı sağ gruplardan da gelmedi. Eski bir Google çalışanı, Gemini yapay zekâsına "Beyazların da var olduğunu kabul ettirmenin utanç verici şekilde zor" olduğunu belirtti. Nüfusunun büyük çoğunluğu beyaz olan İsveç gibi ülkelerden insanların görüntülerinin oluşturulması istendiğinde de Gemini, farklı etnik kökenlerden insanları gösterdi.