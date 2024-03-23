Stanley termoslar tüm zamanların en sevilen termoslarından. Farklı hacim ve büyüklükteki termoslar arasından herkesin favorisi başka. Hem yemek hem içecek için uygun Stanley termoslar hakkında tüm bilmeniz gerekenleri anlattık.

Termoslar, dışarıda vakit geçirenler için kurtarıcı ürünler. Birçok marka termos üretiyor ama en çok tercih edilenlerin başında Stanley markası geliyor.

Stanley markasında birçok çeşit var. Her biri farklı amaçlara yönelik serilerden ihtiyaçlarınıza en uygun olanı tercih edebilirsiniz. Stanley termoslarından kendinize uygun olanı seçtiniz, peki ondan sonra termosunuzu nasıl kullanmanız gerektiğini biliyor musunuz? Bu konuda sizin için hazırladığımız rehbere göz atabilirsiniz.

Peki, kim hangi Stanley termosu tercih etmeli?

Stanley alırken dikkat etmeniz gereken sıcak içecekler için mi yoksa soğuk içecekler için mi kullanmak istediğiniz. Sıcak veya soğuk sıvıya göre almanız gereken Stanley modelleri değişiyor.

Sıcak içecekler için termos almayı düşünüyorsanız Stanley'nin Neverleak modeli ideal. Bu modelin yanında Trigger Action modeli de sıcak içecekler için düşünülebilir. GO Quick Flip modeli de sıcak içeceklere uygun. Bardak olarak tercih etmek istiyorsanız da Klasik Bardak modelini tercih edebilirsiniz. Özellikle soğuk içecekler için bir termos arıyorsanız tercihiniz IceFlow modellerden yana olmalı. GO Iceflow veya IceFlow Flip Straw modelleri sıcak günlerde içecekleri soğuk tutmaya yarayan modeller. Soğuk tutan termos değil, bardak almak istiyorsanız o zaman Adventure Termos Bardak modelini inceleyebilirsiniz.

Tabii ki bu modellerin çoğu hem sıcak hem soğuk içecekler için uygun.

Stanley markasının birçok serisi var. Bu seriler şunlar:

Klasik Serisi: Dayanıklı ve güvenilir bu seriyi yeşil rengiyle her yerde tanıyabiliyoruz. Efsaneler arasına giren Stanley Klasik hem içeride hem dışarıda kullanılmaya uygun.

Master Serisi: Yeni QuadVac teknolojisiyle üretilen vakumlu termos ve bardaklar bu serinin ürünleri.

GO Serisi: Renkli kişiliklere özel üretilen GO Serisi, Stanley'nin yeni koleksiyonlarından biri. Yeni görünümü olmasına rağmen içi hep aynı Stanley kalitesi.

Macera Serisi: Adından da anlaşılacağı üzere macerayı sevenlere özel bir seri. Açık havaya uygun bu serideki termoslar çok sağlam ve çok dayanıklı.

Dağ Serisi: Özel serilerden biri olan Dağ Serisi, yine maceraperestlere özel bir seri. Yiyecek ve içecek saklamaya uygun termoslara sahip seri, dayanıklılığıyla biliniyor.

Bu seriler arasında kalite yönünden hiçbir fark yok. Serilerin farkları ise kullanım amaçları ve dizaynlarıyla ilgili.

Stanley markasından bahsettik. Şimdi gelin bu termosların özelliklerine bakalım.

Sıcak içecekler için uygun modeller hangileri?

Tarz sahipleri bunu beğenecek: Stanley The Neverleak Travel Mug

Tarzınızı tamamlayacak bir termos istiyorsanız bu model size uygun olabilir. Stanley The Neverleak Travel Mug ile kahve keyfiniz dışarıda da sürüyor. Oldukça hafif bu termosu istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Soğuk günlerde 6 saat kahvenizi sıcak tutan termosunuz sıcak günlerde ise 6 saat suyunuzu soğuk tutuyor.

Hacim: 0,35 litre

Boyut: 20.9 x 6.8 x 10.9 cm

Sıcak tutma süresi: 5 saat

Soğuk tutma süresi: 6 saat

Buzlu içecekler için süre: 26 saat

Stanley termosların en beğenilen özelliği olan sızdırmazlığı sayesinde gözünüz hiç arkada kalmıyor.

Tasarımına herkesin hayran kaldığı Stanley Neverleak modelini beğendiyseniz tıklayın.

Dışarıya çıkarken yanınıza mutlaka almanız gereken: Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos

1.4 litrelik kapasitesi olan Stanley Termos, özellikle kampa gidenlerin alması gereken bir model. Çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde içecekleriniz hep ideal sıcaklıkta kalıyor.

Hacim: 1,4 litre

Boyut: 9.9 x 12 x 35.8 cm

Sıcak tutma süresi: 38 saat

Soğuk tutma süresi: 35 saat

Buzlu içecekler için süre: 144 saat

Kapağı aynı zamanda bardak olarak da kullanılabilen termosun kolay taşınması için kulpu da bulunuyor. Sızdırmayan özelliğiyle diğer termosların önüne geçen Stanley Termos paslanmaz çelik gövdeye sahip.

Özellikleri saymakla bitmeyen Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termosu incelemek ve satın almak için tıklayabilirsiniz.

Yemeğim hep yanımda olsun diyorsanız: Stanley Adventure Vakumlu Yemek Termosu

Maceraperestlerin mutlaka alması gereken Stanley yemek termosu ile her yerde kendi yaptığınız lezzetli yemekleri yiyebileceksiniz. Gıdaya uygun yapısı bulunan yemek termosu BPA içermiyor. Yanında hem çatal hem kaşık olarak kullanılabilen çatalıyla birlikte gelen termosla dışarıdan bir şeye gerek kalmadan yemeğinizi yiyebiliyorsunuz.

Hacim: 0,53 litre

Boyut: 11.4 x 9.4 x 17.5 cm

Sıcak tutma süresi: 12 saat

Soğuk tutma süresi: 12 saat

Sızdırmaz özelliği ve çift duvar yalıtımı bu termosun tercih edilme sebeplerinden. Ayrıca kapağında kuru malzemeler için ekstra bölme bulunuyor.

Kamp yapanların tercih edebileceği Stanley Adventure Vakumlu Yemek Termosu beğendiyseniz tıklayın.

Pipetli tasarımıyla büyük beğeni topluyor: Stanley Quencher H2.0 Flowstate Paslanmaz Çelik Termos

Stanley pipetli termos, seyahat ederken hep yanınızda olacak. Arabanın bardaklığı ile uyumlu tabana sahip termosu arabada bile rahatça kullanabiliyorsunuz. 3 aşamalı çevirilebilir kapak tasarımı olan Stanley Quencher hem pipetli hem pipetsiz kullanılabiliyor.

Hacim: 1,18 litre

Boyut: 9.8 x 14.8 x 31.2 cm

Sıcak tutma süresi: 7 saat

Soğuk tutma süresi: 11 saat

Buzlu içecekler için süre: 48 saat

Quencher termosun kulpu tasarımı sayesinde rahatça tutup içebilirsiniz. Şık tasarımı ile yanınızda taşımaktan çok hoşlanacağınız termos mat boyayla kaplanmış.

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Kamp sevenlere özel: Stanley The Legendary Camp Mug

Kamp yapmak, hayatınızda önemli bir yere sahipse o zaman ihtiyacınız olan termos Stanley The Legendary Camp Mug. 300 gr ağırlığıyla kolayca taşınabilen bardağı bir yerlere götürmek çok kolay. Stanley'in bu termos bardağının Tritan kapağı var. Bu kapak tam koruma sağlıyor.

Hacim: 0,35 litre

Boyut: 11.9 x 10.6 x 10.9 cm

Sıcak tutma süresi: 1.5 saat

Soğuk tutma süresi: 3 saat

Buzlu içecekler için süre: 15 saat

BPA içermeyen ve paslanmaz çelik yapıya sahip termos bardak sayesinde içeceklerinizi ideal sıcaklıkta içebiliyorsunuz. Temizlemek için ise tek yapmanız gereken bulaşık makinesine atmak.

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En küçük matara çeşitlerinden biri: Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Cep Matarası

Termosların en sevilmeyen özelliği içindeki sıvıya koku bırakması. Stanley Cep Matarası, içine koyulan sıvıya tat veya koku bırakmıyor. Paslanmaz çelik yapıda olduğu için uzun seneler dayanabiliyor. Küçük yapısı sayesinde cebinize bile atıp çıkmanız mümkün.

Hacim: 0,23 litre

Boyut: 3.8 x 7.62 x 19.1 cm

Retro tarzı olan matara geniş bir ağza sahip, bu sayede kolay dolduruluyor.

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Soğuk içecekler için uygun modeller hangileri?

Sıcak günlerde kurtarıcınız olacak: Stanley GO Iceflow Paslanmaz Çelik Soğuk Su Termosu

Soğuk tutan bir termos almak istiyorsanız Stanley GO Iceflow Soğuk Su Termosu modelini inceleyebilirsiniz. Bu termosu tek elle kullanabileceğiniz için direksiyon başında bile suyunuzu rahatlıkla içebiliyorsunuz.

Hacim: 0,65 litre

Boyut: 8.1 x 8.1 x 24.1 cm

Soğuk tutma süresi: 12 saat

Buzlu içecekler için süre: 48 saat

Açık havada olmayı seviyorsanız bu termos ihtiyalarınızı karşılayacaktır. Özellikle sıcak günlerde ferahlık sağlayan termosun kendi pipeti var.

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Kolayca taşınabiliyor: Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos

Paslanmaz çelik yapısıyla uzun süre dayanıklı Stanley The Quick Flip Termos, kolayca açıp kapanabiliyor. Sızdırmaz kapağı sayesinde güvenle her yere koyabilirsiniz. Arabada kullanmak isteyenler için araba bardaklığına uyumlu bir ürün.

Hacim: 0,70 litre

Boyut: 27.6 x 7.6 cm

Sıcak tutma süresi: 8 saat

Soğuk tutma süresi: 12 saat

Buzlu içecekler için süre: 40 saat

Bulaşık makinesine atıp yıkayabileceğiniz termosla dışarıda kahve keyfi yapabilirsiniz.

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Hayatınızı kolaylaştırıyor: Stanley GO Iceflow Pipetli Paslanmaz Çelik Soğuk Su Termosu

Soğuk içecekler için kullanabileceğiniz Stanley termos, pipetli yapısıyla çok kullanışlı. Termosum tarzıma uysun diyenler için turuncu rengiyle öne çıkan modelin başka renk seçenekleri de var. Diyelim arabadasınız ve içecek içmek istiyorsunuz, pipetli olduğu için gözlerinizi yoldan ayırmadan içeceğinizi rahatça içmeniz mümkün.

Hacim: 0,65 litre

Boyut: 8.1 x 8.1 x 24.1 cm

Soğuk tutma süresi: 12 saat

Buzlu içecekler için süre: 48 saat

300 gram ağırlığıyla size yük olmayacak termosu satın almak için tıklayabilirsiniz.

Elinizden düşüremeyeceğiniz Stanley Adventure Vakumlu Soğuk İçecek Bardağı

Plastik ve cam bardakları artık rafa kaldırma vaktiniz geldi de geçiyor. Stanley termos bardak, açık havalarda hep yanınızda olacak. Dayanıklı bardak kolayca kırılmıyor, çatlamıyor ya da paslanmıyor.

Hacim: 0,47 litre

Boyut: 8.7 x 8.7 x 14.6 cm

Sıcak tutma süresi: 45 dakika

Soğuk tutma süresi: 4 saat

Buzlu içecekler için süre: 15 saat

Temizlemesi ve bakımı oldukça kolay bardağa ulaşmak için tıklayın.

Stanley kullanırken nelere dikkat etmelisiniz?

Stanley termoslar dayanıklı olmalarıyla biliniyor. En son bir TikTok kullanıcının paylaştığı videoda dayanıklılığının yanında soğuk tutabilme özelliği de çok konuşuldu. Yanan bir arabada kalan Stanley termosun içindeki buzlar hâlâ erimemişti.

Stanley termosunuzun uzun ömürlü olmasını istiyorsanız dikkat etmeniz gerekenler şunlar:

Stanley termos kullanırken en önemlisi içine ne koyup ne koymayacağınızı bilmek. Termoslarınızın içine kuru buz, süt ve ürünleri, gazlı içecekler koymamalısınız.

Uzun süreli kullanmak istiyorsanız bakımını en iyi şekilde yapmanız gerek.

Bir başka önemli konu ise ne kadar dolduracağınızı bilmek. Termosunuza koyacağınız yiyecek veya içecek kapağın 7 mm altında kalmalı.

Termosunuza sıcak içecek koyduktan sonra hemen kapağı kapatmayın. En az 30 saniye bekleyerek kapağını kapatmalısınız.

Stanley termoslar, fırın ve mikrodalga için uygun değil.

Koyduğunuz içeceklerin daha uzun süre sıcak veya soğuk kalmasını istiyorsanız koyacağınız içecek sıcaksa sıcak, soğuksa soğuk su ile önce termosunuzu yıkayabilirsiniz.

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