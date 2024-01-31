vivo, Sevgililer Günü özel kampanyasını duyurdu. Şirket, 14 Şubat'a kadar 700 TL'ye varan indirim kuponlarına ek olarak ödeme kolaylığı ve TWS Air kablosuz kulaklık hediyesi sunuyor. İşte detaylar...

2024 yılının ilk ayı geride bırakmak üzereyiz ve şubat ayı, en azından bazılarımız için hareketli geçecek. Zira insanlar, Sevgililer Günü nedeniyle hediye arayışına girecekler. Eğer siz de onlardan biriyseniz ve teknolojik bir ürün arayışınız varsa doğru yere gelmiş durumdasınız. Çinli teknoloji devi vivo, Sevgililer Günü için etkileyici bir kampanya başlattı.

14 Şubat'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında myvivoshop.com adresini ziyaret eden tüketiciler, 700 TL'ye varan indirim kuponlarıyla karşılaşacaklar. Üstelik vivo, kampanya kapsamında finansman desteği ve ürün hediyeleri de sağlayacak. Gelin hep birlikte vivo'nun Sevgililer Günü özel kampanyasına yakından bakalım.

vivo V29 alana TWS Air kulaklık hediye!

vivo'nun çok tercih edilen akıllı telefonlarından biri olan V29, Sevgililer Günü özel kampanyasının parlayan yıldızı olacak. Zira V29 5G veya V29 Lite 5G satın alan tüketiciler, 2.499 TL değerindeki vivo TWS Air kablosuz kulaklık modeline bir kuruş bile ödemeden sahip olabilecekler. vivo, bu akıllı telefonlar için 3 ay vadeli faizsiz alışveriş kredisi imkânı da sunacak.

Sepete ek indirimler ve kuponlar, vivo'nun Sevgililer Günü özel kampanyası için yeterince ilgi çekici. Ancak şirket, bunlarla yetinmedi. vivo'nun V29 serisi dışındaki ürünleriyle ilgilenen tüketiciler, 6 aya varan faizsiz alışveriş kredisi imkânından yararlanabilecekler. Bu sayede tüketiciler için ödeme kolaylığı da sağlanmış olacak.

Bu arada; vivo hakkında önemli bir bilgilendirme yapmak gerek. Şirket, myvivoshop.com üzerinden satın alınan akıllı telefonlar için 2 yıl zorunlu üretici garantisine ek olarak 1 yıl daha ücretsiz garanti desteği sağlıyor. Eğer nispeten uygun fiyatlı telefon arayışındaysanız vivo'nun bir yıllık ekstra garanti hizmeti, "Neden vivo alayım?" sorusunun cevabı niteliğinde...