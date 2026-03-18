Starfield'ın PS5 Çıkış Tarihi ve Türkiye Fiyatı Açıklandı

Uzun süredir devam eden söylentiler ve sızıntıların ardından Starfield için beklenen haber sonunda geldi. Bethesda, oyunun 7 Nisan’da PS5 için çıkacağını resmen duyurdu.

2023 yılında yalnızca Xbox ve PC için piyasaya sürülen oyun, yaklaşık iki yıllık “konsol özel” statüsünü geride bırakıyor. Oyun yepyeni bir DLC ve yeni içeriklerle birlikte nihayet PS5'teki yerini alacak.

PS5’e özel özellikler

PS5 sürümü, konsolun teknik avantajlarını sonuna kadar kullanacak:

DualSense kontrolcüsünde adaptif tetikleyiciler ve dokunmatik yüzey desteği

PS5 Pro için iki farklı grafik modu (yüksek performans veya üstün görsellik)

Starfield PS5 fiyatı

Sürüm Fiyat Standart Sürüm 1.618 TL Premium Sürüm 2.265 TL

Yeni DLC ve yeni içeriklerin tanıtımı: