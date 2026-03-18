Tümü Webekno
Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Starfield'ın PS5 Çıkış Tarihi ve Türkiye Fiyatı Açıklandı

Bethesda, uzun zamandır söylentileri dolaşan Starfield'ın PS5 sürümünü resmî olarak duyurdu.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Uzun süredir devam eden söylentiler ve sızıntıların ardından Starfield için beklenen haber sonunda geldi. Bethesda, oyunun 7 Nisan’da PS5 için çıkacağını resmen duyurdu.

2023 yılında yalnızca Xbox ve PC için piyasaya sürülen oyun, yaklaşık iki yıllık “konsol özel” statüsünü geride bırakıyor. Oyun yepyeni bir DLC ve yeni içeriklerle birlikte nihayet PS5'teki yerini alacak.

PS5’e özel özellikler

PS5 sürümü, konsolun teknik avantajlarını sonuna kadar kullanacak:

  • DualSense kontrolcüsünde adaptif tetikleyiciler ve dokunmatik yüzey desteği
  • PS5 Pro için iki farklı grafik modu (yüksek performans veya üstün görsellik)

Starfield PS5 fiyatı

Sürüm Fiyat
Standart Sürüm 1.618 TL
Premium Sürüm 2.265 TL

Yeni DLC ve yeni içeriklerin tanıtımı:

''Kötü Bir Estetik Operasyon Gibi'': Oyuncuların DLSS 5'e Olan Tepkileri Çığ Gibi Büyüyor! ''Kötü Bir Estetik Operasyon Gibi'': Oyuncuların DLSS 5'e Olan Tepkileri Çığ Gibi Büyüyor!
Sony, PS5 Pro İçin Merakla Beklenen PSSR Güncellemesini Sundu: İşte PSSR Desteğine Sahip Tüm Oyunlar! Sony, PS5 Pro İçin Merakla Beklenen PSSR Güncellemesini Sundu: İşte PSSR Desteğine Sahip Tüm Oyunlar!
Playstation Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Manchester City-Real Madrid Maçı Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Samsung’un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, 3 Ayda Satıştan Kaldırıldı

Dacia Jogger Türkiye’de Satışa Sunuldu: 1.500 Kilometre Menzil, Fabrika Çıkışlı LPG...

Apple Yeni Kulaklığı AirPods Max 2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Türkiye Fiyatı!

Yıllarca "Hacklenemez" Deniyordu: Xbox One, 13 Yıl Sonra İlk Kez Hacklendi!

Bu Hafta Aklınızda Ne Varsa Geliştirin: Claude'un Kullanım Sınırları Kısa Süreliğine İki Katına Çıkıyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com