SpaceX'in internet projesi Starlink'in hizmet kapsamı Antarktika'ya kadar ulaştı. Öte yandan şirket, yakın zamanda '2023' olan Türkiye'de hizmete başlayacağı tarihi 'Bilinmiyor' olarak değiştirdi...

Starlink nedir?

Elon Musk’ın kurucusu ve CEO’su olduğu SpaceX, dünya genelinde ucuz ve hızlı internet sunma hedefiyle Starlink projesini hayata geçirmişti. Bu kapsamda son 3 yıldır alçak yörüngeye uydu fırlatmaya devam eden ve şu anda 2.500’e yakın uydusunu yörüngede uçuran şirket, önce ABD’de, ardından Avrupa ülkelerinde hizmet vermeye başlamıştı ve hizmet kapsamı her geçen gün genişledi.

Starlink, bugüne kadar dünyanın 6 kıtasında hizmet veriyordu. Ne yazık ki henüz Türkiye’de hizmet vermeye başlamayan Starlink hakkında bu durumu daha da yüzümüze çarpan bir duyuru geldi. Elon Musk, Starlink’in artık Antarktika’da da hizmet vermeye başladığını açıkladı. Böylelikle hizmet kapsamı, Dünya’nın 7 kıtasına ulaştı.

Elon Musk'ın duyurusu:

"Starlink artık Antarktika dahil tüm kıtalarda aktif."

Peki Starlink Türkiye’ye ne zaman gelecek? Artık zamanı bile belli değil:

Her bir nokta, bir Starlink uydusunu temsil ediyor. (satellitemap.space)

SpaceX, Starlink hizmetini Türkiye’de 2022 yılında sunmayı planlıyordu. Fakat henüz geçtiğimiz aylarda bu tarih yeniden ertelenmişti. Starlink’in internet sitesi, hizmetin sunulacağı tarihi 2023 olarak belirtiyordu. Fakat bu tarih, yakın zamanda yeniden düzenlendi. SpaceX, artık Türkiye için bir tarih sunmuyor:

"Hizmet tarihi şu anda bilinmiyor."

Starlink ve doğal olarak SpaceX, Türkiye için geliş tarihini yine ertelemiş olabilir ya da kesin bir tarih vermekten kaçınıyor olabilir. Her iki durumda da Starlink'in Türkiye'ye gelişinin şu an için bir bilinmez olduğunu söylemek mümkün.