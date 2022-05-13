Geçtiğimiz aylarda 2022 yılı içinde Türkiye'ye geleceği açıklanan Starlink için bugün üzen bir güncelleme yapıldı. SpaceX, Starlink haritasını güncelleyerek Türkiye için 2023'e işaret etti.

Elon Musk’ın CEO’su olduğu uzay şirketi SpaceX, uzun zamandır yürüttüğü ve bu kapsamda uzaya şu ana kadar bile binlerce uydu gönderdiği Starlink projesini tüm hızla sürdürüyor. Dünya genelinde ucuz ve hızlı internet hedefiyle yola çıkılan proje, günümüzde Avrupa ve ABD’de hizmet verirken Starlink’in Türkiye’de hizmete gireceği tarih merak ediliyordu.

Geçtiğimiz aylarda Starlink tarafından yapılan yazılı açıklamada çip krizinin etkilerinden söz edilirken, Starlink kitlerinin 2022 yılında teslim edilip kullanılabilir olacağı ifade ediliyordu. Bugünse SpaceX, Starlink haritasını güncelledi ve hizmetin ne zaman Türkiye’ye geleceği hakkında yeni bir tarih verdi.

Starlink'in Türkiye tarihi ertelendi:

Starlink’in internet sitesinde güncellenen ve internet hizmetinin aktif, bekleme listesinde ve yakında geleceği yerleri gösteren harita, Türkiye’de Starlink hizmetinin verilmeye başlanacağı tarihin ertelendiğini ortaya koydu. İnternet sitesinde Türkiye üzerine gelindiğinde çıkan bilgide hizmetin Türkiye’de 2023 yılı içinde verilmeye başlanacağı bilgisi yer alıyor.

Günümüzde dünya çapında 32 ülkede aktif olarak kullanılabilen Starlink, son açıklanan verilere göre 250 bin kullanıcıya sahip. Uydudan internet hizmeti, 16 Mart 2022’de Ookla tarafından yayımlanan verilere göre 100 – 130 Mbps aralığında internet hızı sunuyor. Bu hız, şirketin göndermeyi planladığı 42 bin uydudan şu ana kadar gönderilen sadece 2.000’i aşkın uyduyla sağlanıyor.