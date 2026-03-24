Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, yılın en büyük kampanyalarından biri olan İlkbahar İndirimi’ni geçtiğimiz günlerde başlatmıştı. Kısa süreliğine devam edecek bu etkinlikte farklı kategorilerden yüzlerce oyunda kaçırılmayacak oranlarda fırsatlar oyunseverlere sunuluyordu.
İndirim kapsamında saatlerce başından kalkamayacağınız, her biri konusuyla sizi içine çekmeyi başaracak hikâyeli oyunlar da indirime girdi. Biz de Steam Bahar İndirimi’nde fiyatı düşen hikâyeli oyunları sizler için derledik.
Steam İlkbahar İndirimi'nde fiyatı düşen hikâyeli oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Cyberpunk 2077
|44,99 dolar
|15,74 dolar (%65)
|Detroit: Become Human
|31,99 dolar
|3,19 dolar (%90)
|God of War: Ragnarök
|49,99 dolar
|33,49 dolar (%33)
|Baldur's Gate 3
|34,99 dolar
|26,24 dolar (%25)
|Kingdom Come Deliverance II
|44,99 dolar
|22,49 dolar (%50)
|Clair Obscur: Expedition 33
|34,99 dolar
|27,99 dolar (%20)
|Red Dead Redemption 2
|59,99 dolar
|14,99 dolar (%75)
|Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü
|59,99 dolar
|35,99 dolar (%40)
|The Last of Us Part 1
|59,99 dolar
|29,99 dolar (%50)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29,99 dolar
|5,99 dolar (%80)
Steam İlkbahar İndirimi 26 Mart TSİ 20.00'ye kadar devam edecek. Fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.