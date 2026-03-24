Steam İlkbahar İndirimi hız kesmeden devam ediyor. Sizin için fiyatı düşen hikâyeli oyunları derledik.

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, yılın en büyük kampanyalarından biri olan İlkbahar İndirimi’ni geçtiğimiz günlerde başlatmıştı. Kısa süreliğine devam edecek bu etkinlikte farklı kategorilerden yüzlerce oyunda kaçırılmayacak oranlarda fırsatlar oyunseverlere sunuluyordu.

İndirim kapsamında saatlerce başından kalkamayacağınız, her biri konusuyla sizi içine çekmeyi başaracak hikâyeli oyunlar da indirime girdi. Biz de Steam Bahar İndirimi’nde fiyatı düşen hikâyeli oyunları sizler için derledik.

Steam İlkbahar İndirimi'nde fiyatı düşen hikâyeli oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Cyberpunk 2077 44,99 dolar 15,74 dolar (%65) Detroit: Become Human 31,99 dolar 3,19 dolar (%90) God of War: Ragnarök 49,99 dolar 33,49 dolar (%33) Baldur's Gate 3 34,99 dolar 26,24 dolar (%25) Kingdom Come Deliverance II 44,99 dolar 22,49 dolar (%50) Clair Obscur: Expedition 33 34,99 dolar 27,99 dolar (%20) Red Dead Redemption 2 59,99 dolar 14,99 dolar (%75) Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü 59,99 dolar 35,99 dolar (%40) The Last of Us Part 1 59,99 dolar 29,99 dolar (%50) The Witcher 3: Wild Hunt 29,99 dolar 5,99 dolar (%80)

Steam İlkbahar İndirimi 26 Mart TSİ 20.00'ye kadar devam edecek. Fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.