Steam Deck'e Özel Oyun Gelip Gelmeyeceği Açıklandı

Valve, yaklaşmakta olan oyun konsolu Steam Deck ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalarda, Steam Deck'e özel oyun geliştirilmeyeceği ifade edildi. Valve, Steam Deck'i bir mini PC olarak tanımladı.

Valve, bundan birkaç ay önce düzenlediği bir etkinlikte "Steam Deck" olarak isimlendirdiği bir oyun konsolu duyurmuştu. Nintendo Switch'e rakip olacak bu oyun konsolu, aslında şu sıralar piyasaya sürülecekti. Ancak yaşanan aksaklıklar, Valve'ın oyun konsolunun ertelenmesine yol açtı. Yapılan son açıklamalara göre Steam Deck ile tanışmamız, Şubat 2022'de gerçekleşecek.

Şimdiyse oyuncuların en azından bir bölümünü heyecanlandıran oyun konsolu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Steam Deck için bir Sıkça Sorulan Sorular (SSS) sayfası oluşturan şirket, bu sayfada verdiği bilgilerde dikkat çeken bir hususa değildi. Valve tarafından verilen bilgiye göre Steam Deck, hiçbir özel oyuna sahip olmayacak.

"Bu bize mantıklı gelmiyor"

Valve tarafından yapılan açıklamalarda, "Steam Deck için özel oyunlar yayınlamak bize mantıklı gelmiyor. Çünkü Steam Deck aslında bir PC ve PC oyunları oynatması gerekiyor." ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, şirketin Steam Deck ile planlamalarının hangi yönde olduğunun da açık bir göstergesi.

Valve, Steam Deck isimli konsolunda SteamOS'un değiştirilmiş bir versiyonunu çalıştıracak. Oyuncular, bu konsolu kullanırken kendi Steam hesaplarındaki tüm detayları görebilecek, Steam mağazasında gezintiler yapabilecekler. Ayrıca üçüncü taraf yazılımlar da Steam Deck'te kullanılabilecek. İşte bu özellik, Steam Deck'in aslında bir mini bilgisayar olduğunu gözler önüne seriyor. Bu durum, Steam Deck'e özel oyun tasarlamanın pek de bir mühim bir gelişme olmayacağı anlamına geliyor.

Oyun tutkunları, Steam Deck'in 3 versiyonundan bir tanesini tercih edebilecekler. Bu versiyonlar arasındaki teknik özellik farkı ise depolama alanlarından kaynaklı olacak. Örneğin; 399 dolar karşılığında 64 GB eMMC depolama alanı bulunan bir tercih yapabileceğiniz gibi 649 dolar karşılığında 512 GB NVMe SSD depolama alanı bulunan bir versiyonu da satın alabileceksiniz...