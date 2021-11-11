Duyurusuyla bile büyük dikkat çeken Steam Deck’in aralık ayındaki çıkış tarihi ertelendi. Çip krizinden nasibini alan Valve’ın bu açıklaması ise pek de şaşırtmadı.

Dünyanın en büyük dijital oyun ve içerik platformu olan Steam’in sahibi Valve, birkaç ay önce taşınabilir oyun bilgisayarı Steam Deck’i tanıtmıştı. Özellikleri ve yapabilecekleri ile göz doldururken fiyatı ile özellikle de ülkemizde cep yakan bu taşınabilir bilgisayarın oyun ve donanım dünyasını değiştirmesi bekleniyordu.

Ancak Valve tarafından yapılan son açıklama Steam Deck’in bekleyenlerini üzdü ancak şaşırtmadı. Valve’ın açıklamasına göre Steam Deck’in çıkış tarihi 2022 yılının başına ertelendi.

Çip krizi Valve’ı da vurdu

Yapılan açıklamada Steam Deck’lerde kullanılan çiplerin eksikliğinden kaynaklı olarak Aralık olarak belirlenen teslimat tarihlerinin 2 ay sonraya, yani 2022 Şubat ayına ertelendiği belirtildi. Ön siparişler açıldığında sitenin çökmesine sebep olacak kadar çok başvuru alan Valve, ön sipariş veren kişilerin haklarının korunduğunu ve şubat ayında ürünlerin ellerine ulaşacağını da belirtti.

Sorunun tamamen çiplerin üretim tesislerine ulaşmamasından kaynaklandığını belirten yetkililer, kullanıcılarını beklettikleri için de özür diledi. Boyuna göre büyük işlevler barındıran ve oyun bilgisayarlarına yön vermesi beklenen Steam Deck, oldukça dikkat çeken özellikleri ile oyun severlerin gönlünde şimdiden yer etmeyi başarmıştı.

Valve her ne kadar Steam Deck’lerin Şubat 2022’de teslim edileceğini açıklasa da çip kıtlığı konusunda bilgili kişiler bu tarihin de ertelenebileceğini düşünüyor.