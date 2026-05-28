Valve, Steam Deck OLED modellerine büyük zam yaptı. Yeni fiyatlar sonrası uygun fiyatlı taşınabilir PC oyunculuğu anlayışının giderek ortadan kalktığı yorumları yapılmaya başlandı.

Valve’ın popüler el konsolu Steam Deck, bu kez oyun performansıyla değil fiyat artışıyla gündemde. Şirket, özellikle OLED modellerde dikkat çeken bir zam kararı aldı. Yeni fiyatlandırmayla birlikte cihazların fiyatı yüzlerce dolar yükselirken, oyuncular tarafında da ciddi tepki oluştu.

Steam Deck’in ilk çıkış döneminde 'uygun fiyatlı PC oyunculuğu' için önemli bir alternatif sunduğu düşünülüyordu. Ancak son fiyat artışlarıyla birlikte hem Steam Deck hem de benzer taşınabilir oyun cihazları artık premium segmentte değerlendirilmeye başlanıyor.

Steam Deck OLED fiyatları ciddi şekilde yükseldi.

Paylaşılan bilgilere göre Steam Deck OLED 512 GB modelinin fiyatı 549 dolardan 789 dolara çıktı. 1 TB depolama alanına sahip model ise artık 949 dolardan satılıyor. Bu artış, cihazların kısa süre içerisinde yüzlerce dolar zamlanması anlamına geliyor. Özellikle Steam Deck’i 'fiyat/performans ürünü' olarak gören kullanıcılar için yeni fiyatların oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.

Zamların arkasında donanım maliyetleri var.

Sektördeki değerlendirmelere göre fiyat artışlarının temel sebebi RAM ve depolama maliyetlerinde yaşanan yükseliş. Özellikle yapay zekâ şirketlerinin veri merkezleri için büyük miktarda donanım satın alması, teknoloji sektöründeki parça maliyetlerini ciddi şekilde artırmış durumda.