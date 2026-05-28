Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Steam Deck Fiyatları Uçtu: Valve’dan Dev Zam!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Valve, Steam Deck OLED modellerine büyük zam yaptı. Yeni fiyatlar sonrası uygun fiyatlı taşınabilir PC oyunculuğu anlayışının giderek ortadan kalktığı yorumları yapılmaya başlandı.

Steam Deck Fiyatları Uçtu: Valve’dan Dev Zam!
Deniz Şen Deniz Şen /

Valve’ın popüler el konsolu Steam Deck, bu kez oyun performansıyla değil fiyat artışıyla gündemde. Şirket, özellikle OLED modellerde dikkat çeken bir zam kararı aldı. Yeni fiyatlandırmayla birlikte cihazların fiyatı yüzlerce dolar yükselirken, oyuncular tarafında da ciddi tepki oluştu.

Steam Deck’in ilk çıkış döneminde 'uygun fiyatlı PC oyunculuğu' için önemli bir alternatif sunduğu düşünülüyordu. Ancak son fiyat artışlarıyla birlikte hem Steam Deck hem de benzer taşınabilir oyun cihazları artık premium segmentte değerlendirilmeye başlanıyor.

İçerikten Görseller

Steam Deck Fiyatları Uçtu: Valve’dan Dev Zam!
3
4

Steam Deck OLED fiyatları ciddi şekilde yükseldi.

3

Paylaşılan bilgilere göre Steam Deck OLED 512 GB modelinin fiyatı 549 dolardan 789 dolara çıktı. 1 TB depolama alanına sahip model ise artık 949 dolardan satılıyor. Bu artış, cihazların kısa süre içerisinde yüzlerce dolar zamlanması anlamına geliyor. Özellikle Steam Deck’i 'fiyat/performans ürünü' olarak gören kullanıcılar için yeni fiyatların oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.

Zamların arkasında donanım maliyetleri var.

4

Sektördeki değerlendirmelere göre fiyat artışlarının temel sebebi RAM ve depolama maliyetlerinde yaşanan yükseliş. Özellikle yapay zekâ şirketlerinin veri merkezleri için büyük miktarda donanım satın alması, teknoloji sektöründeki parça maliyetlerini ciddi şekilde artırmış durumda.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Unreal Engine 6 Resmen Duyuruldu: İlk Resmi Oyun İçi Görüntüler Paylaşıldı [Video]

Unreal Engine 6 Resmen Duyuruldu: İlk Resmi Oyun İçi Görüntüler Paylaşıldı [Video]

Steam, Normal Fiyatı 900 TL'ye Yakın Olan Sevilen Bir Oyunu Ücretsiz Yaptı!

Steam, Normal Fiyatı 900 TL'ye Yakın Olan Sevilen Bir Oyunu Ücretsiz Yaptı!

GTA 6 Hakkında 2 Önemli Resmi Açıklama: Tekrar Ertelenecek mi? Kaç Para Kazanması Bekleniyor?

GTA 6 Hakkında 2 Önemli Resmi Açıklama: Tekrar Ertelenecek mi? Kaç Para Kazanması Bekleniyor?

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

Forza Horizon 6 Oyuncuları Oyunda Ciddi Bir Açık Keşfetti: Sınırsız Kredi Topluyorlar!

Forza Horizon 6 Oyuncuları Oyunda Ciddi Bir Açık Keşfetti: Sınırsız Kredi Topluyorlar!

Red Dead Redemption 2 Rekor Kırdı! Tarihin En Çok Satan 3. Oyunu Oldu

Red Dead Redemption 2 Rekor Kırdı! Tarihin En Çok Satan 3. Oyunu Oldu

[Haziran 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Haziran 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

PlayStation Plus Zammı Geldi: İşte Yeni Fiyatlar!

PlayStation Plus Zammı Geldi: İşte Yeni Fiyatlar!

Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Microsoft, En Çok Eleştirilen Noktalara El Attı: Windows 11'e Kapsamlı Güncelleme

Microsoft, En Çok Eleştirilen Noktalara El Attı: Windows 11'e Kapsamlı Güncelleme

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

72 Saat Pil Ömrü Sunan Kablosuz Kulaklık Redmi Headphones Neo Duyuruldu

72 Saat Pil Ömrü Sunan Kablosuz Kulaklık Redmi Headphones Neo Duyuruldu

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 FE İlk Kez Göründü: Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Artık Gmail'de Mail Adresinizi Değiştirebileceksiniz: Peki Nasıl Yapılıyor?

Artık Gmail'de Mail Adresinizi Değiştirebileceksiniz: Peki Nasıl Yapılıyor?

Toyota'nın Popüler Bir Modeli, NCAP Çarpışma Testlerinden 0 Yıldız Aldı!

Toyota'nın Popüler Bir Modeli, NCAP Çarpışma Testlerinden 0 Yıldız Aldı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com