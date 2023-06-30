Hepsi İndirime Girdi: Steam'de En Çok Oynanan 25 Oyun

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Hepsi İndirime Girdi: Steam'de En Çok Oynanan 25 Oyun
Steam'in 'En Çok Oynanan Oyunlar' listesindeki pek çok oyun, Yaz İndirimleri kapsamında indirime girdi. Bizler de bu oyunlardan ücretsiz olmayanlarını ve indirime girenleri sizler için derledik.

Steam kullanıcılarının her yıl dört gözle beklediği Steam Yaz İndirimleri başladı. Sıradan zamanlarda çoğu oyuncuyu fiyatıyla kendinden uzaklaştıran popüler yapımlar, kısa süreliğine nispeten daha ucuz fiyatlara alınabiliyor. Oyuncular iki hafta boyunca Steam'deki indirimlerden faydalanabilecek.

13 Temmuz tarihinde son bulacak olan Steam Yaz İndirimleri kapsamında Steam'in en popüler 25 oyununu sizin için derledik. Listemizi hazırlarken Steam'in 'En Çok Oynananlar' kategorisinden faydalandık. Elbetteki listedeki ücretsiz oyunları ve indirime girmeyen oyunları listemize dahil etmedik...

Steam Yaz İndirimlerinde indirimli alabileceğiniz en popüler oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
GTA V 735 TL 276 TL
Rust 308 TL 206,36 TL
CoD: Modern Warfare II 1099 TL 604,45 TL
Football Manager 2023 699 TL 349,50 TL
Tom Clancy's Rainbow Six Siege 229 TL 91,60 TL
7 Days to Die 39 TL 9,36 TL
Dead by Daylight 169 TL 67,60 TL
ARK: Survival Evolved 32 TL 8 TL
Don't Starve Together 24 TL 8,16 TL
EA SPORTS FIFA 23 699,99 TL 174,99 TL
Left 4 Dead 2 105 TL 10,50 TL
Sid Meier's Civilization VI 219 TL 21,90 TL
Terraria 18 TL 9 TL
Hearts of Iron IV 340 TL 102 TL
NBA 2K23 699 TL 111,84 TL
PAYDAY 2 22 TL 2,20 TL
Stardew Valley 24 TL 15,84 TL
DayZ 259,99 TL 155,99 TL
Hunt: Showdown 109 TL 43,60 TL
DAVE THE DIVER 190 TL 171 TL
Red Dead Redemption 2 1150 TL 379,50 TL
ELDEN RING 699 TL 489,30 TL
Euro Truck Simulator 2 149 TL 37,25 TL
Garry's Mod 78 TL 39 TL
Deep Rock Galactic 155 TL 51,15 TL

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