Steam kullanıcılarının her yıl dört gözle beklediği Steam Yaz İndirimleri başladı. Sıradan zamanlarda çoğu oyuncuyu fiyatıyla kendinden uzaklaştıran popüler yapımlar, kısa süreliğine nispeten daha ucuz fiyatlara alınabiliyor. Oyuncular iki hafta boyunca Steam'deki indirimlerden faydalanabilecek.
13 Temmuz tarihinde son bulacak olan Steam Yaz İndirimleri kapsamında Steam'in en popüler 25 oyununu sizin için derledik. Listemizi hazırlarken Steam'in 'En Çok Oynananlar' kategorisinden faydalandık. Elbetteki listedeki ücretsiz oyunları ve indirime girmeyen oyunları listemize dahil etmedik...
Steam Yaz İndirimlerinde indirimli alabileceğiniz en popüler oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|GTA V
|735 TL
|276 TL
|Rust
|308 TL
|206,36 TL
|CoD: Modern Warfare II
|1099 TL
|604,45 TL
|Football Manager 2023
|699 TL
|349,50 TL
|Tom Clancy's Rainbow Six Siege
|229 TL
|91,60 TL
|7 Days to Die
|39 TL
|9,36 TL
|Dead by Daylight
|169 TL
|67,60 TL
|ARK: Survival Evolved
|32 TL
|8 TL
|Don't Starve Together
|24 TL
|8,16 TL
|EA SPORTS FIFA 23
|699,99 TL
|174,99 TL
|Left 4 Dead 2
|105 TL
|10,50 TL
|Sid Meier's Civilization VI
|219 TL
|21,90 TL
|Terraria
|18 TL
|9 TL
|Hearts of Iron IV
|340 TL
|102 TL
|NBA 2K23
|699 TL
|111,84 TL
|PAYDAY 2
|22 TL
|2,20 TL
|Stardew Valley
|24 TL
|15,84 TL
|DayZ
|259,99 TL
|155,99 TL
|Hunt: Showdown
|109 TL
|43,60 TL
|DAVE THE DIVER
|190 TL
|171 TL
|Red Dead Redemption 2
|1150 TL
|379,50 TL
|ELDEN RING
|699 TL
|489,30 TL
|Euro Truck Simulator 2
|149 TL
|37,25 TL
|Garry's Mod
|78 TL
|39 TL
|Deep Rock Galactic
|155 TL
|51,15 TL
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