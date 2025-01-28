Bir kez daha Steam haftalık indirimleriyle karşınızdayız. Dev platform, her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok oyununda kısa süreliğine indirime gitti. İndirimler, birbirinden popüler 1.500’den fazla yapımda karşımıza çıkıyor.
Steam’in %90’a varan indirim sunan bu haftaki indirimleri, 3 Şubat 2024 Pazartesi gününe kadar devam edecek. Her türden oyunda indirim var. Eğer uygun fiyata yeni oyunlar arıyorsanız kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Aşağıdan fiyatı düşen bazı oyunlara göz atabilirsiniz.
Steam'de bu hafta fiyatı düşen bazı oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Dark Souls Remastered
|24,99 dolar
|12,49 dolar (%50)
|Dark Souls III
|39,99 dolar
|19,99 dolar (%50)
|TEKKEN 8
|44,99 dolar
|22,49 dolar (%50)
|Astroneer
|14,99 dolar
|4,94 dolar (%67)
|Darkest Dungeon II
|18,99 dolar
|9,49 dolar (%50)
|Little Nightmares
|12,99 dolar
|3,24 dolar (%75)
|Serious Sam 4
|18,99 dolar
|3,79 dolar (%80)
|The Talos Principle 2
|14,99 dolar
|7,49 dolar (%50)
|My Friend Pedro
|10,49 dolar
|2,62 dolar (%75)
|Hotline Miami
|5,79 dolar
|1,15 dolar (%80)
Hafta boyunca indirimli olarak erişebileceğiniz oyunların tamamına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Steam'deki diğer indirimlere göz atmak için: