Steam'in "Hafta Boyu Fırsatları" indirimlerinde bu hafta fiyatı düşen oyunlar belli oldu. 1500'den fazla oyunda %90'a ulaşan indirimler sunuluyor.

Bir kez daha Steam haftalık indirimleriyle karşınızdayız. Dev platform, her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok oyununda kısa süreliğine indirime gitti. İndirimler, birbirinden popüler 1.500’den fazla yapımda karşımıza çıkıyor.

Steam’in %90’a varan indirim sunan bu haftaki indirimleri, 3 Şubat 2024 Pazartesi gününe kadar devam edecek. Her türden oyunda indirim var. Eğer uygun fiyata yeni oyunlar arıyorsanız kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Aşağıdan fiyatı düşen bazı oyunlara göz atabilirsiniz.

Steam'de bu hafta fiyatı düşen bazı oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Dark Souls Remastered 24,99 dolar 12,49 dolar (%50) Dark Souls III 39,99 dolar 19,99 dolar (%50) TEKKEN 8 44,99 dolar 22,49 dolar (%50) Astroneer 14,99 dolar 4,94 dolar (%67) Darkest Dungeon II 18,99 dolar 9,49 dolar (%50) Little Nightmares 12,99 dolar 3,24 dolar (%75) Serious Sam 4 18,99 dolar 3,79 dolar (%80) The Talos Principle 2 14,99 dolar 7,49 dolar (%50) My Friend Pedro 10,49 dolar 2,62 dolar (%75) Hotline Miami 5,79 dolar 1,15 dolar (%80)

Hafta boyunca indirimli olarak erişebileceğiniz oyunların tamamına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Steam'deki diğer indirimlere göz atmak için: