Cüzdanlar Ağlamasın: Steam Yaz İndirimi’nde 10 Dolar Altına Satın Alabileceğiniz Oyunlar

1 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Steam'in 2 hafta devam edecek Yaz İndirimi'nde çok para harcamak istemiyorsan doğru yere geldin. Kampanyada 10 dolardan daha ucuza, yani bir öğle yemeği parasına alabileceğin oyunlara bakıyoruz.

Oyun fiyatları uçmuşken oyunseverlerin gözü sürekli indirim kampanyalarında. Steam’in en büyük indirimlerinden olan “Yaz İndirimi” de bunlardan biriydi. Platform, 2025 Yaz İndirimi’ni resmen başlattı. İndirimler, 2 hafta boyunca devam edecek ve her türden oyunda büyük fırsatlar sunacak.

Tabii ki herkesin bütçesi aynı değil. Bazı kullanıcılar, çok fazla para harcamak istemiyor. İşte biz de onları düşünerek indirimlerde farklı kategorilerden 10 dolardan (398 TL) daha ucuz, yani bir yemek parasına satın alabileceğiniz oyunları derledik. 5 dolar altı için ayrı bir içeriğimiz olacağı için 5-10 dolar arası yapımları eklediğimizi belirtelim. Eğer az para harcayıp iyi oyunlara ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki oyunlara göz atmanızı öneririz.

Steam Yaz İndirimi’nde 10 dolar altına alabileceğiniz oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
Dead by Daylight 14,99 dolar 5,99 dolar (%60)
Sons of the Forest 14,99 dolar 5,09 dolar (%66)
Mount & Blade II: Bannerlord 19,99 dolar 9,99 dolar (%50)
Death Stranding Director's Cut  18,99 dolar 7,59 dolar (%60)
The Witcher 3: Wild Hunt 29,99 dolar 5,99 dolar (%80)
Detroit: Become Human 31,99 dolar 9,59 dolar (%70)
Age of Empires II: Definitive Edition 19,99 dolar 6,99 dolar (%65)
Football Manager 2024 39,99 dolar 9,99 dolar (%75)
Valheim  13,19 dolar 6,59 dolar (%50)
The Outlast Trials  18,99 dolar 7,59 dolar (%60)
Stray 14,99 dolar 8,99 dolar (%40)
Outer Wilds  12,99 dolar 7,79 dolar (%40)
PowerWash Simulator 19,99 dolar 9,99 dolar (%50)
PayDay 3 22,99 dolar 6,89 dolar (%70)
Sifu 18,99 dolar 7,59 dolar (%60)

Steam Yaz İndirimi kampanyası 10 Temmuz TSİ 20.00'ye kadar devam edecek. İndirimde fiyatı 10 dolar altında olan tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşmanız mümkün.
İLGİLİ HABER

Steam Yaz İndirimleri Başladı: İndirimlerde Dikkat Çeken Oyunları Sizler İçin Derledik!
İLGİLİ HABER

Far Cry Oyunları Steam'de %85'e Varan Oranda İndirime Girdi!

 

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler