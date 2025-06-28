Steam'in 2 hafta devam edecek Yaz İndirimi'nde çok para harcamak istemiyorsan doğru yere geldin. Kampanyada 10 dolardan daha ucuza, yani bir öğle yemeği parasına alabileceğin oyunlara bakıyoruz.

Oyun fiyatları uçmuşken oyunseverlerin gözü sürekli indirim kampanyalarında. Steam’in en büyük indirimlerinden olan “Yaz İndirimi” de bunlardan biriydi. Platform, 2025 Yaz İndirimi’ni resmen başlattı. İndirimler, 2 hafta boyunca devam edecek ve her türden oyunda büyük fırsatlar sunacak.

Tabii ki herkesin bütçesi aynı değil. Bazı kullanıcılar, çok fazla para harcamak istemiyor. İşte biz de onları düşünerek indirimlerde farklı kategorilerden 10 dolardan (398 TL) daha ucuz, yani bir yemek parasına satın alabileceğiniz oyunları derledik. 5 dolar altı için ayrı bir içeriğimiz olacağı için 5-10 dolar arası yapımları eklediğimizi belirtelim. Eğer az para harcayıp iyi oyunlara ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki oyunlara göz atmanızı öneririz.

Steam Yaz İndirimi’nde 10 dolar altına alabileceğiniz oyunlar

Steam Yaz İndirimi kampanyası 10 Temmuz TSİ 20.00'ye kadar devam edecek. İndirimde fiyatı 10 dolar altında olan tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşmanız mümkün.