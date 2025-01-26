Steam'in Rockstar Games oyunlarını kapsayan yeni indirim süreci başladı. Biz de sizler için Rockstar Games oyunlarındaki bu dikkat çekici indirimleri araya getirdik.
Steam'in 2023'ün Kasım ayında dolar kuruna geçmesiyle birlikte uzunca bir süredir oyunlara uygun fiyatlara ulaşmakta zorlanıyoruz fakat belli başlı indirim dönemleri sayesinde nispeten de olsa daha uygun fiyatlar kovalayabiliyoruz.
Rockstar Games oyunlarını kapsayan bu yeni indirimler GTA 5'ten RDR 2'ye kadar Rockstar imzalı tüm oyunları kapsıyor. İndirimler 6 Şubat'a kadar sürecek.
Steam Rockstar Games indirimleri
|Oyun
|Eski Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Red Dead Redemption
|49,99$
|39,99$ (-%20)
|Red Dead Redemption 2
|59,99$
|14,99$ (-%75)
|Red Dead Redemption & Red Dead Redemption 2 Bundle
|109,98$
|54,98$ (-%50)
|Grand Theft Auto V
|23,98$
|14,98$ (-%38)
|Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition
|59,99$
|23,99$ (-%60)
|Grand Theft Auto IV: The Complete Edition
|19,99$
|5,99$ (-%70)
|Max Payne 3
|19,99$
|5,99$ (-%70)
|L.A. Noire
|19,99$
|5,99$ (-%70)
|Bully: Scholarship Edition
|14,99$
|5,24$ (-%65)
|Manhunt
|9,99$
|3,49$ (-%65)
Steam'deki Rockstar Games indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.