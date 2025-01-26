Steam'de başlayan yeni Rockstar Games indirimlerinde şirketin yıldız oyunları uygun fiyatlara düşmüş durumda.

Steam'in Rockstar Games oyunlarını kapsayan yeni indirim süreci başladı. Biz de sizler için Rockstar Games oyunlarındaki bu dikkat çekici indirimleri araya getirdik.

Steam'in 2023'ün Kasım ayında dolar kuruna geçmesiyle birlikte uzunca bir süredir oyunlara uygun fiyatlara ulaşmakta zorlanıyoruz fakat belli başlı indirim dönemleri sayesinde nispeten de olsa daha uygun fiyatlar kovalayabiliyoruz.

Rockstar Games oyunlarını kapsayan bu yeni indirimler GTA 5'ten RDR 2'ye kadar Rockstar imzalı tüm oyunları kapsıyor. İndirimler 6 Şubat'a kadar sürecek.

Steam Rockstar Games indirimleri

Oyun Eski Fiyat İndirimli Fiyat Red Dead Redemption 49,99$ 39,99$ (-%20) Red Dead Redemption 2 59,99$ 14,99$ (-%75) Red Dead Redemption & Red Dead Redemption 2 Bundle 109,98$ 54,98$ (-%50) Grand Theft Auto V 23,98$ 14,98$ (-%38) Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition 59,99$ 23,99$ (-%60) Grand Theft Auto IV: The Complete Edition 19,99$ 5,99$ (-%70) Max Payne 3 19,99$ 5,99$ (-%70) L.A. Noire 19,99$ 5,99$ (-%70) Bully: Scholarship Edition 14,99$ 5,24$ (-%65) Manhunt 9,99$ 3,49$ (-%65)

Steam'deki Rockstar Games indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.