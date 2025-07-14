Steam'in bir süredir devam eden yeni tasarım çalışmasıyla ilgili bir sızıntı yaşandı. Yeni arayüzden gelen bilgiler, tasarımın hem işlevsel hem de çok daha modern olacağını gözler önüne seriyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, uzun bir süredir yeni bir arayüz üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Aslına bakacak olursak buna gerçekten ihtiyaç var çünkü Valve, Steam'in arayüzüne çok uzun zamandır dokunmuyor. Yaşanan yeni bir sızıntı, yaklaşmakta olan tasarımın nasıl görüneceğine dair ipuçları sağlıyor.

Steam'in yeni arayüz çalışmaları, ilk kez mayıs ayında ortaya çıkmış ancak sonradan bir gelişme yaşanmamıştı. Paylaşılan yeni bir ekran görüntüsü, Steam'deki Keşfet bölümünün nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne seriyor. Ekran görüntüsüne göre Valve hem daha modern hem de daha işlevsel bir arayüz üzerinde çalışıyor diyebiliriz.

Steam'in yeni tasarımı işte böyle görünecek:

Steam'in yeni arayüzü, oyunsevelerin yeni oyunlar keşfetmelerini kolaylaştıracak. Çünkü yeni tasarımda en çok satanlar, indirimli oyunlar, oynaması ücretsiz oyunlar, demolar ve yeni çıkan oyunlar için kolayca ulaşılabilen bölümler yer alacak. Ayrıca oyuncuların istek listelerine ulaşması da kolaylaşacak. Hatta istek listesine eklenen bir oyun veya DLC için indirim mevcutsa bununla ilgili de bilgi verilecek.

Steam'in yeni arayüzünün ne zaman geniş çapta test edileceğini, ne zaman tüm kullanıcıların erişimine sunulacağını bilemiyoruz. Ancak uzun zamandır devam eden çalışmalar, Valve'ın yeni bir Steam arayüzü için kararlı olduğunu açıkça gözler önüne seriyor. Önümüzdeki dönemlerde yaşanacak yeni sızıntılar, Steam'in yeni tasarımıyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlayacak.