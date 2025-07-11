Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, oyuncuların ilgisini çekmesi garanti olan bir kampanya başlattı. Platform, bu kampanya kapsamında 4 oyunu kalıcı olarak ücretsiz hâle getirdi. 17 Temmuz'a kadar devam edecek kampanya kapsamında elini çabuk tutan oyuncular, söz konusu oyunlara bir kuruş bile ödemeden sahip olabilecekler.
Steam'in başlattığı kampanya kapsamında ücretsiz hâle getirilen oyunlar, tahmin edebileceğiniz üzere AAA sınıfında değiller. Ancak bu oyunların hepsinin de oyuncular tarafından beğenildiğini görüyoruz. Gelin şimdi bu oyunların neler olduğuna ve fiyatlarına yakından bakalım.
Steam'de kalıcı olarak ücretsiz hâle getirilen oyunlar:
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Fantasy General II
|36,99 dolar
|Battlestar Galactica Deadlock
|18,99 dolar
|Caribbean Crashers
|1,49 dolar
|Field of Glory II: Medieval
|14,99 dolar
Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Steam'de ücretsiz hâle getirilen oyunlar, toplamda 72,46 dolar (yaklaşık 2.910 TL) tasarruf etmenizi sağlayacak.
Steam'de ücretsiz olan oyunlar kütüphaneye nasıl eklenir?
- Adım #1: Steam'e girin.
- Adım #2: Oyunların Steam sayfalarına tek tek ulaşın.
- Adım #3: "Hesaba Ekle" seçeneğine tıklayın.
- Adım #4: İşlem tamam.
Bu işlemleri doğru bir şekilde yaptığınız takdirde ücretsiz oyunların Steam kütüphanenize eklendiğini göreceksiniz.