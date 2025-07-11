Steam'in başlattığı yeni bir kampanya kapsamında 4 oyun, kalıcı olarak ücretsiz hâle getirildi. Stoklarla sınırlı olan kampanya kapsamında elini çabuk tutan oyuncular, toplam fiyatı 2.900 TL'nin üzerinde olan bu oyunlara ücretsiz olarak sahip olacaklar.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, oyuncuların ilgisini çekmesi garanti olan bir kampanya başlattı. Platform, bu kampanya kapsamında 4 oyunu kalıcı olarak ücretsiz hâle getirdi. 17 Temmuz'a kadar devam edecek kampanya kapsamında elini çabuk tutan oyuncular, söz konusu oyunlara bir kuruş bile ödemeden sahip olabilecekler.

Steam'in başlattığı kampanya kapsamında ücretsiz hâle getirilen oyunlar, tahmin edebileceğiniz üzere AAA sınıfında değiller. Ancak bu oyunların hepsinin de oyuncular tarafından beğenildiğini görüyoruz. Gelin şimdi bu oyunların neler olduğuna ve fiyatlarına yakından bakalım.

Steam'de kalıcı olarak ücretsiz hâle getirilen oyunlar:

Oyun Normal Fiyatı Fantasy General II 36,99 dolar Battlestar Galactica Deadlock 18,99 dolar Caribbean Crashers 1,49 dolar Field of Glory II: Medieval 14,99 dolar

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Steam'de ücretsiz hâle getirilen oyunlar, toplamda 72,46 dolar (yaklaşık 2.910 TL) tasarruf etmenizi sağlayacak.

Steam'de ücretsiz olan oyunlar kütüphaneye nasıl eklenir?

Bu işlemleri doğru bir şekilde yaptığınız takdirde ücretsiz oyunların Steam kütüphanenize eklendiğini göreceksiniz.