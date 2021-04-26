Kültleşmiş müzikallerden biri olan West Side Story'nin uzun zamandır beklenen yeniden uyarlamasının ilk fragmanı, dün gece gerçekleşen 93. Oscar Ödül Töreni'nde beğenimize sunuldu. Yönetmen koltuğunda Steven Spielberg'ün oturacağı yapım 2021 sonunda izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Sinema dünyasında uzun zamandır heyecanla beklenen yapımlardan biri de efsaneleşmiş müzikallerden biri olan West Side Story'nin yeniden yapımı. E.T'den Indiana Jones'a, Jaws'dan Schindler's List'e, Ready Player One'dan Jurrasic Park'a onlarca kültleşmiş filmin yönetmeni Steven Spielberg tarafından yönetilen filmin aslında geçtiğimiz sene sonunda yayınlanması bekleniyordu ancak pandemi sebebiyle filmin çekimleri de yayın tarihi de sekteye uğramıştı.

Tüm bu gecikmeler ve ertelenen yayın tarihi sebebiyle filme dair henüz herhangi bir fragman da izleyememiştik. Merakları gideren ve heyecanı artıran fragman, uzun bir bekleyişin ardından geçtiğimiz gece düzenlenen 93. Oscar Ödül Töreni'nde izleyicileri ile buluştu.

Dans, çete savaşları ve romantik bir aşk hikayesi:

Hikayesinde Romeo ve Juliet'ten esinlenen West Side Story, aslında ilk olarak 1957 yılında bir Broadway müzikali olarak sahnelenmişti. Ardından 1961 yılında Jerome Robbins ve Robert Wise ikilisi tarafından sinemaya uyarlanan müzikal, unutulmaz sahneleri, kusursuz kareografileri ve müzikleri ile akıllara kazınan bir yapım olmayı başarmıştı.

West Side Story, birbirine düşman iki sokak çetesinde olmalarına rağmen birbirine aşık olan Tony ve Maria'nın hikayesini anlatıyor. Bolca dans, çete savaşları ve romantik sahneler izleyeceğimiz filmin başrollerinde Ansel Elgort ve Rachel Zegler yer alıyor. Aynı zamanda tiyatro kökenli pek çok yetenekli oyuncunun da kadroya dahil olduğu yapımın senaristliğini ise geçmişte de Spielberg ile çalışmış olan Oscar'lı senarist Tony Kushner üstleniyor. West Side Story'nin yeniden uyarlamasının 10 Aralık 2021 tarihinde izleyici ile buluşması planlanıyor.

West Side Story fragmanı: