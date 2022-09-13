Stranger Things baş yapımcısı Shawn Levy, dizi evreninin bir sinematik evrene dönüştürmekte olduklarını açıkladı. Levy, bu evrende Deadpool'un olabilmesi için de çalışmalar yürüttüklerini paylaştı.

Netflix’in orijinal dizisi olan ve bu yıl dördüncü sezonuyla yeniden ekranlarda gördüğümüz Stranger Things, bugün birçok hayranını heyecanlandıran bir haberle gündeme geldi. Dizinin baş yapımcısı Shawn Levy, Stranger Things’in ‘Sinematik Evreni’nin geleceğini açıkladı. Üstelik bu evrende sürpriz bir ismin de olacağını paylaştı.

74. Emmy Ödülleri’nde konuşan Shawn Levy, şu anda Stranger Things Sinematik Evreni’ni geliştirmekte olduklarını duyurdu. Levy, evrenin geliştirilme sürecinde Marvel Entertainment Başkanı Kevin Feige ile birlikte zaman geçirdiğini de açıkladı.

Şaka değil: Deadpool, Stranger Things evrenine katılabilir!

Kevin Feige görüşmelerinde bir evreni nasıl yöneteceği konusunda birçok şey öğrenmekte olduğunu belirten Levy “Bu becerileri (Kevin Feige’nin becerileri) alıp STCU’ya uyguluyorum.” ifadelerini kullandı. Öte yandan bir sonraki Deadpool filminde de yönetmen koltuğunda oturacak olan Levy, Deadpool ve Stranger Things’in birleşip birleşmeyeceği sorusuna da kimsenin beklemediği cevabı verdi.

“Tuhaf bir şekilde, Ryan Reynolds ve ben nasıl olur da bir 'Deadpool'-'Stranger Things' birleşimi yapabileceğimizi çözmeye çalışıyorduk. Henüz çözemedik, ama konu masada.”

Stranger Things Sinematik Evreni hakkında ilk açıklama bu olurken, aslında böyle bir evrenin geleceği önceden de tahmin ediliyordu. Zira dizinin yönetmenleri Duffer kardeşler, şu anda Stranger Things’in bir spinoff dizisi üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Fakat yeni evrende beklenmeyen ve muhtemelen çok az kişinin aklına gelen şey, bu evrende Deadpool’u görebilecek olmamızdı.