Duffer kardeşler, Collider editörüne yaptığı açıklamada dizinin son halinin henüz geçtiğimiz gece Netflix'e yüklendiğini açıkladı. Netflix'e yüklenenlerin tüm kullanıcılara gösteriminin 24 saati alabildiği bilindiğinden, bu durum kullanıcıların bazı sahneleri kaçırmış olabileceğine işaret ediyor.

Netflix’in en popüler dizilerinden Stranger Things, 3 yıl süren bir bekleyişin ardından en sonunda dördüncü sezonunun ilk 7 bölümüyle ekranlarımıza gelmişti. Kısa süren bekleyişin ardından sezonun son iki bölümü de bugün Netflix’te yayınlandı. Fakat iki bölümü önceden izleyenlere muhtemelen daha önce söylenmesi gereken bir şey ortaya çıktı.

Collider’dan Steven Weintraub, dizinin yaratıcıları Duffer kardeşlerin kendisine söylediği bir şeyi kamuoyuyla paylaştı. Weintraub’a göre Duffer kardeşler, dizinin 9. bölümünün, yani son bölümünün bazı görsel efektlerinin henüz geçtiğimiz gece tamamlandığını açıkladı.

9. bölümü son haliyle görmemiş/görmeyecek olabilirsiniz:

Açıklamanın daha da şok eden tarafıysa Netflix’in sisteminin açıklanmasıyla görüldü. Duffer kardeşler, 9. bölümün gece görsel efektleri tamamlandıktan hemen sonra Netflix’e yüklendiğini söyledi. Fakat bu bölümlerin tüm kullanıcılara gösterilmesinin 24 saati bulabildiği ifade edildi.

Yani Stranger Things’in dördüncü sezonunun son bölümünü çıktığı gibi izlemişseniz, dizinin bazı sahnelerini görmemiş ya da sahnelerin son halini izlememiş olabilirsiniz. Öte yandan bu sahneleri fark etmiş olmanız da biraz olasılık dışı olabilir. Zira henüz yeni tamamlanan sahne sayısı yalnızca 20 ile sınırlı durumda.