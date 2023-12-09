Netflix'in en sevilen dizilerinden biri olan Stranger Things, beşinci sezon için ocak ayında çekimlere başlayacak. Bölümlerinin çekimlerine başlanacak olan sezon, aynı zamanda final sezonu olacak.

Hollywood tarafında pek çok oyuncu ve senaristin başlattığı SAG-AFTRA ve WGA grevlerinden Stranger Things de nasibini almıştı. Dizinin beşinci sezon çekimleri, mayıs ayında başlatılan grevden dolayı ertelenmişti. Hatta dizinin hayranları, beşinci sezonun gelip gelmeyeceği konusunda endişelenmeye başlamıştı.

Ancak bu grev, geçtiğimiz ay yapılan geçici anlaşma ve çarşamba günü ilan edilen resmî anlaşma ile son buldu. Böylelikle Stranger Things'in bir sonraki sezonu için çekimlere başlanacağı düşüncesi meydana geldi.

İddialara göre dizinin final sezonu olacak olan beşinci sezon, 5 veya 8 Ocak tarihinde çekilmeye başlanacak.

2 Mayıs tarihinde başlayan grevler, dizinin çekimlerinin başlamasına yakın bir tarihti, bu yüzden pek çok hazırlık ertelenmek zorunda kaldı. Ancak dizinin yayın kuruluşunun 2024'e girer girmez eski temposuna geri döneceği ve çekimlerin Atlanta'da yapılacağı da iddialar arasında. Dizi ekibinin de aynı zamanda şu an Atlanta'da oldukları söyleniyor.

Aslında beşinci sezonun senaryosu hazırdı ancak Duffer Kardeşler, yapım ekibi ve oyuncular olmadan diziyi çekmek yerine ertelediler. Ardından yapılan grevin de etkisiyle çekimler daha ileri bir tarihe ertelendi.

Dizi, grevden etkilenen ilk yapımların arasındaydı.

O dönem Andor ve House of the Dragon gibi yapımların çekimlerine devam edilecek olması, dikkatleri üzerine çekmişti. Çünkü Stranger Things, çekimleri ertelenen dizilerin başında geliyordu. Ancak Matt ve Ross Duffer, senaristlerin yanında durmak istediler fakat yapılan grev, dizinin çekimlerine devam etmelerine müsaade etmedi.

Her ne kadar senaryo hazır ve çekimlere ocak ayında başlanacak olsa da, dizinin 2025 yılında yayımlanacağı düşünülüyor. Önceki sezonlarda gördüğümüz tüm kadro, final sezonda izleyicilerin karşısına geçecek.