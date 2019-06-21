Stranger Things’in 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı

Korku ve gerilim dizileri arasında ciddi bir başarı elde ederek son zamanların en çok beğenilen ve en çok konuşulan dizileri arasına giren Stranger Things’in üçüncü sezonuna dair son fragman yayınlandı.

Geçtiğimiz günlerde sevilen dizisi Stranger Things’in 3. sezonu için yeni bir fragmanın sözünü veren Netflix, sözünde durarak yeni fragmanı yayınladı. Uzun zamandır beklenen dizi, ABD’nin Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz’da dönüş yapıyor.

Eleven’ın ikinci sezonda kapıyı kapatmasına rağmen Upside Down’daki tehditlerin devam ettiğini biliyoruz. İkinci sezonun finalinde Mind Flayer’ın balodaki öğrenciler üzerinde belirdiğini görmüştük. Bu da Mind Flayer’ın hâlâ dünyamızda bulunduğu ve Upside Down’a olan kapıyı açmaya çalıştığı anlamına gelebilir.

Netflix’te yayınlanmasına yaklaşık iki hafta kalan dizi şimdiden birçok kişi için bir çeşit geri sayımı başlatmış durumda. Aşağıda bulunan video aracılığıyla dizinin son fragmanını izleyebilirsiniz.