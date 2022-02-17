Netflix'in en popüler yapımlarından biri olan Stranger Things'in dördüncü sezonundan posterler paylaşıldı. Ayrıca yeni sezonun iki kısımdan oluşacağı; ilk kısmın 27 Mayıs, ikinci kısmın ise 1 Temmuz'da yayımlanacağı açıklamalara eklendi.

En popüler sinema, dizi platformları arasında yer alan Netflix, dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılmaya devam ediyor. İlk olarak 2016 yayımlanan ve 80’li yıllarda ABD’nin Indiana eyaletinin Hawkins isimli kasabasında bir grup çocuğun yaşadığı esrarengiz olayların anlatıldığı Stranger Things isimli dizi de bu platformun en ünlü yapımları arasında yer alıyor.

Ülkemizde ve dünyada büyük bir yankı uyandıran bu yapımın yeni sezonu da uzun zamandır merakla bekleniyordu. Geçtiğimiz aylarda size dizinin dördüncü sezonundan ilk fragmanın geldiğini aktarmıştık. Şimdi ise heyecanla beklenen sezondan yeni posterler ve bilgiler paylaşıldı.

Yeni sezon 27 Mayıs günü hayranlar ile buluşacak

Netflix, resmi hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarda dizinin dördüncü sezonundan ‘Her son yeni bir başlangıçtır’ sloganı altında dört adet poster paylaştı. Rusya, Creel Evi ve Kaliforniya gibi yerlerin yer aldığı bu posterler tüm hayranları heyecanlandırırken yeni sezonun iki kısımdan oluşacağı ve ne zaman çıkacağı da açıklamalar arasında yer aldı. Netflix’e göre heyecanla beklenen sezonun ilk kısmı 27 Mayıs günü, ikinci kısmı ise 1 Temmuz’da hayranlar ile buluşacak.

Dizinin yaratıcıları Matt ve Ross Duffer tarafından yazılan ve sezon ile ilgili bilgiler içeren bir açıklamayı da yayımlayan Netflix, 4. sezonun diğer sezonlardan iki kat uzun olduğunu; bu yüzden iki kısımdan oluşacağını ifade etti. Ayrıca bu sezonun en zorlayıcı ve en mutlu edici sezon olduğunu aktaran Duffer kardeşler yeni sezonun, sondan bir önceki sezon olduğunu; yani 5. sezonun son sezon olacağını açıklamalarına ekledi. Dizinin yaratıcıları son olarak Stranger Things dünyasında daha yapılacak pek çok heyecan verici öykünün ve yeni gizemlerin olduğunu sözlerine ekleyerek aynı evrende geçecek olan farklı yapımların çıkabileceği sinyalini de vermiş oldu.

İşte yayımlanan posterler

'Kaliforniya: Dikkat et!'

'Creel Evi: Tik Tak, Tik Tak'

'Rusya: Ceketini al, buluşuyoruz.'

'Her sonun bir başlangıcı vardır'