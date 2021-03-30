Subverse, Steam'in En Popülerleri Arasına Girmeyi Başardı

2019 yılında Kickstarter isimli fon toplama platformundan gelen desteklerle geliştirilen müstehcen içerikli Subverse isimli oyun, geçtiğimiz günlerde Steam'de yayınlandı. Beklentileri aşan seviyede ilgi gören oyun, 25 binden fazla anlık oyuncu sayısına ulaşmayı başardı. Öte yandan Subverse artık Steam'in en çok satanlarından da bir tanesi.

Bundan yıllar önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, "Subverse" olarak isimlendirilen bir oyundan bahsetmiştik. Müstehcen ve abartılmış hentai içeriklerin kol gezdiği bu oyun, bağımsız bir geliştirici tarafından geliştirilmiş ve Kickstarter isimli bir fon toplama platformu aracılığıyla finanse edilmişti. Bu oyun ilk duyulduğunda 1 milyon dolar, geliştirilme sürecinde ise 2,3 milyon dolar fon toplamıştı. Geçtiğimiz günlerde nihayet Steam'deki yerini alan oyun, şu sıralar Steam'in en çok satanları arasında yer alıyor.

Subverse, uzay ortamında geçen, bazı görevler yapmanız gereken ve bu görevler sonucunda puan toplayarak çeşitli seks sahnelerini aktif edebileceğiniz bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Henüz erken erişimde olan oyunun geliştiricisi Studio FOW'a göre Subverse, kararlı sürüm haline geldiğinde çok daha fazla cinsel içerik sunacak.

25 bin 318 oyuncu, Subverse'ü eş zamanlı olarak oynadı

Subverse henüz erken erişim aşamasında olduğundan kısa sürede tamamlanıyor. Ancak bu durum, oyuncuları pek de etkilememiş gibi görünüyor. Çünkü Steam verilerine göre Subverse, yayınladığı gün olan 26 Mart'tan bu ana kadar 25 bin 318 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı. Bu anlık oyuncu sayısı, Subverse'ün The Witcher 3 kadar popüler olmayı başardığı anlamına geliyor.

Subverse'ün kararlı sürüme ne zaman geçeceği bilinmiyor. Ancak oyunun kısacık halini deneyimleyen oyunseverler, şimdiden "Çok Olumlu" yorumlarını paylaşmaya başladılar. Genel olarak yorumlara baktığımızda, olumsuz hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz.

Bu arada, Subverse'ün her oyuncu tarafından görüntülenemediğini de belirtmek gerek. Bunun nedeni ise oyunun yetişkin içerikli ögeler içeriyor olması. Bu bağlamda, oyuna erişebilmek için Steam'deki kullanıcı ayarlarınızdan yetişkin içeriklere erişimi açmanız gerekiyor. Son olarak; Subverse'ün 60 TL karşılığında satın alınabileceğini de belirtelim.