Süper Kahraman Oyunculuklarıyla Efsaneleşen En İyi 10 Aktör

Çizgi romanlardan beyaz perdeye aktarılan süper kahraman filmlerinde sergilenen en iyi 10 performansını listeledik.

Sinema dünyasını son yıllarda eline alan süper kahraman filmlerinin ardı arkası kesilmiyor. Özellikle Marvel ile başlayan furyaya DC de dahil olurken, son yıllarda ise oyunculukları ile hayat verdikleri bu kahramanlar da ön plana çıkmaya başladı.

Biz de bu listemizde hayat verdikleri süper kahramanlar ile tanınan ve dünyanın en iyi oyunculuk performansları arasına giren 10 karaktere göz atıyoruz.

10 - Josh Brolin - Thanos (Avengers: Infinity War - 2018)

Tam bir Thanos filmi olarak karşımıza çıkan Infinity War’da muhteşem oyunculuğu ile bizleri etkileyen Josh Brolin, daha birkaç ay önceki performansı ile listemizde. Özellikle başarılı CGI ile dünyanın yarısını yok etmek isteyen ve bunun için kızını bile feda eden karakteri oldukça başarılı bir şekilde bize yansıttı ve o kadar süper kahraman içeren bir filmin en dikkat çekeni olmayı başardı.

9- Christopher Reeve - Clark Kent/Superman (Superman - 1978)

1978 yılından bu yana onlarca Superman filmi çekilmiş olsa da kimse Christopher Reeve kadar iyi olamadı. Hatta günümüz gençlerini saymazsak Superman’i dünyaya sevdiren insan kesinlikle Reeve’di diyebiliriz.

8- Ron Perlman - Hellboy (Hellboy - 2004)

Kızıl kafalı ve sinirli bir karakter olan Hellboy’u oynamak da her yiğidin harcı değil. Bunu oldukça başarılı bir şekilde yapan Ron Perlman, Guillermo del Toro’nun verdiği şansı başarılı şekilde yerine getirdi. Bakalım 2019’da gelecek yeni Hellboy’u oynayacak olan Stranger Things’deki şerifimiz David Harbour, Perlman’ı tahtından edebilecek mi?

7- Tom Hiddleston - Loki (Thor ve Avengers Serisi)

Sinir bozucu ve çıkarcı bir kardeş olan Loki’ye hayat veren Tom Hiddleston, yolda görsel “Loki” diye sesleneceğimiz bir karakter haline geldi. Ölüp ölüp dirilen bu kötü adam Loki, özellikle hem kötü hem iyi olabilme gibi zor bir oyunculuk detayını çok iyi sırtladı.

6- Ryan Reynolds - Wade Wilson/Deadpool (Deadpool Serisi)

Daha önce ağzı olmayan ve bir de oldukça kötü Green Lantern deneyimi ardından tüm dünyanın en iyi çizgi roman uyarlama filmlerinden birini kendisi zorlayarak ve fanların desteği ile hazırlayan Ryan Reynolds, Deadpool’un da hakkını fazlasıyla veriyor. Hatta Reynolds dışında hiçkimse bu kadar iyi Deadpool canlandırması yapamayacaktır.

5- Ian McKellen - Eric Lensherr/Magneto (X-Men Serisi - Logan)

Önünde sayıgıyla eğilinilmesi gereken önemli oyunculardan biri olan Ian McKellen, Magneto ile X-Men serisinde bizleri ağzı açık izletmeyi başardı. Her ne kadar biz onu Gandalf olarak bilsek de Magneto’ya da muhteşem bir hayat vermeyi başardı.

4- Chris Hemsworth - Thor (Thor Serisi - Avengers Serisi)

Yakışıklı, kaslı ve kuvvetli bir sarışın olarak zaten kadınların kalbini çalabilecek bir oyuncu olan Hemsworth, Thor karakteri ile kendine bir o kadar da hayran erkek kitlesi yarattı. Şimdiye kadar oynadığı filmler bir kenarda dursun Chris Hemsworth = Thor olduğunu cümle alem kabul ediyor.

3- Hugh Jackman - Logan/Wolverine/X-24 (X-Men Serisi - Logan)

Şimdiye kadar onlarca filmde oynamış, oldukça başarılı bir oyuncu olan Hugh Jackman, bu dünya var oldukça Wolverine olarak hatırlanacak. Yıllardan beri her X-Men filminde görmek isteyeceğimiz ve olmadığı filmlerin kalitesini düşük hissettiren Hugh, Logan ile öyle bir final yaptı ki gözyaşlarımızı tutamadık. Saygılar Logan abi.

2- Robert Downey Jr. - Tony Stark/Iron Man (Iron Man Serisi - Avengers Serisi)

Dışarı çıkıp dünyanın herhangi bir yerinde 10 kişiye Robert Downey Jr.’ın resmini göstererek “Bu kim?” diye sorsak 7-8 cevap kesinlikle Iron Man olacaktır. İşte bu derece karaktere bürünen ve kişilik-karakter uyumu ile yıllardır Avengers ekibinin gözdesi olan Robert, bir süper kahramana nasıl can verilir sorusunun cevabını bizlere gösteriyor.

1- Heath Ledger - Joker (The Dark Knight - 2008)

Geldik en başarılı ve en hüzünlü kişiye. Belki de oynaması dünyanın en zor kötü kahramanı olan Joker oyunculuğu ile 7’den 77’ye saygımızı kazanan Heath Ledger, filmin çekimlerinin tamamlanması ardından bu dünyadan göçtü gitti. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi Joker’ini oynayan ve hatta en iyi süper kahraman dünyası karakteri oyunculuğu gerçekleştiren Ledger, maalesef o muhteşem oyunculuğunu galada izleyemedi. Hatta bu oyunculuğuyla verilen Oscar’ı ise kendi elleri ile teslim alıp o muhteşem duyguyu yaşayamadı. Işıklar içinde uyu Joker!