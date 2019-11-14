Süper Yaşlıların Nasıl Uzun Yaşadıkları Ortaya Çıktı

100 yaşını geçmiş bir insan gördüğümüzde, nasıl bu kadar uzun yaşadığını her zaman merak ederiz. Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırma, kafamızdaki soru işaretlerini cevaplayabilir. Detaylar haberimizde.

Daha önceki araştırmalar, 'süper yaşlılar' olarak nitelendirilen 100 yaşını geçmiş insanların kanlarında virüslere, bakterilere veya tümörlere doğrudan saldıran alışılmadık şekilde güçlü bağışıklık hücreleri bulunduğunu göstermişti.

Hepsi 110 yaş ve üstü olan yedi süper yaşlı insanın katılımıyla yapılan yeni bir araştırma ise CD4 T olarak bilinen vücudumuzdaki en önemli bağışıklık hücrelerinin büyük bir kısmının patojenlere karşı kendilerini savunmaya aldıklarını ortaya koydu. Araştırmacılar, süper yaşlıların, ortalama bir insanda yüzde 10 ile 25 arasında olan bu hücrelerden çok daha fazlasına sahip olduğunu keşfetti.

Japonya'daki Riken Bütünleyici Tıp Bilimi Merkezi'nden (IMS) Dr. Kosuke Hashimoto, “Özellikle bu grup insanla çalıştık çünkü onların sağlıklı yaşlanma için iyi bir model olduğunu düşünüyoruz. Yaptığımız araştırma, özellikle Japonya gibi yaşlanma oranının hızla arttığı toplumlar için büyük bir önem arz ediyor” dedi. Dr. Hashimoto, bağışıklık sistemi ile yaşlanma ve uzun ömür arasındaki bağı buldukları takdirde, sağlıklı yaşamın anahtarını keşfedebileceklerini söylüyor.

Önceki çalışmalar, süper yaşlı insanların enfeksiyon ve kanserle daha iyi mücadele edebildiklerini göstermişti. Bu da araştırmacıların bağışıklık sistemlerinin bunda rol oynayıp oynamadığını merak etmelerine neden oldu. Japon araştırma ekibi, bir grup süper yaşlının dolaşımındaki 40.000'den fazla bağışıklık hücresine baktı ve 50-80 yaş arasındaki insanlarla karşılaştırdı.

Araştırmacılar, süper yaşlıların hücresindeki Sitotoksik madde yoğunluğunun daha fazla olduğunu gördü. Sitotoksik maddeleri, hücreye toksik şekilde etki edip hücreyi öldüren ya da fonksiyonunu durduran maddeler şeklinde tanımlayabiliriz.

Çoğu bireyde nispeten nadir görülen bu tür hücrelerin yerleşik tümörlere karşı savaşmak için faydalı olduğu belirten IMS Genel Müdür Yardımcısı Piero Carninci, “Bu, bize çok uzun ömürlü yaşayan insanların kendilerini enfeksiyon ve kanser gibi durumlardan nasıl koruyabilecekleri konusunda yeni bilgiler veriyor” ifadelerini kullandı.