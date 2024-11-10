Sabah içmede ya da keke eklemede, sütle yapabileceğimiz her şeyde önce bir koklarız sonra da kullanmaya devam ederiz. Ancak sadece koklamanın, sütün bozulup bozulduğunu anlamaya yetmediğini bilseniz iyi olur.

Sütler genel olarak bozulduğunda koksa da bu durum her zaman için geçerli değil ve test etmeniz gereken başka yöntemler de bulunuyor.

Güvenilir şekilde tüketmeniz için uygulayabileceğiniz bazı yöntemleri açıklıyoruz.

Bozulmuş süt neden kötü kokar?

Önceliğimiz tabii ki koklamak ve bozulunca da o keskin koku burnumuza gelir. Laktozun bakteriler tarafından parçalanmasıyla da asidik ortam oluşur ve yoğurt ve peynir gibi diğer fermente ürünlerde olduğu gibi asitli bir koku ortaya çıkar.

Kötü kokuya yol açan başlıca Lactobacillus ve Streptococcus bakteri türleri çoğaldıkça sütteki protein yapıları bozulur, pH değeri düşer ve koku daha belirgin hâle gelir.

Kısacası, süt kokladığınızda o tanıdık ekşi kokuyu alıyorsanız, sütünüz büyük ihtimalle bozulmuştur fakat işin ilginç bir yönü daha var.

Koku, her zaman güvenilir bir gösterge midir?

Sütün bozulup bozulmadığını anlamak için sadece kokusuna güvenmek her zaman yeterli olmayabilir. Bazı bakteriler, kokunun hemen fark edilemeyeceği bir süreçte sütü bozabilir.

Listeria monocytogenes gibi bakteriler, sütün görünüşünü veya kokusunu değiştirmeden gıda zehirlenmesine yol açabilir. Dolayısıyla, süt bozulmuş olmasa bile sağlığınızı tehdit edebilecek bakteriler içeriyor olabilir.

Sütün ne kadar dayanabileceği ise yağ ve laktoz miktarına bağlı. Tam yağlı sütler son kullanma tarihinden sonra sadece 5 gün dayanabilirken laktozsuz veya yağsız sütler son kullanma tarihinden sonra 10 güne kadar dayanabiliyor.

Eğer aldığınız sütün son kullanma tarihinden bir haftadan fazla zaman geçtiyse ama kokmuyorsa ya da normal görünüyorsa siz yine de işinizi şansa bırakmayın ve sütü atın.

Sütün bozulduğunu anlamanın diğer yolları

Sütün tazeliğini anlamak için koklamak dışında başka yöntemler de var. Öncelikle sütün renginde veya kıvamında bir değişim varsa bu da bozulduğunu gösterir.

Normalde beyaz ve akışkan yapıda olan süt, bozulduğunda sarımsı olur ve topaklanmaya başlar.

Sütü nasıl saklamak gerekiyor?

Ayrıca bilmeniz gereken bir detay ise soğutma koşulları. Uzun süre oda sıcaklığında bırakılan süt daha hızlı bozulur. Bu yüzden de sütlerinizi buzdolabının arka kısımlarında saklayabilirsiniz. Buzdolabı kapağında olmaları da sürekli aç kapadan sıcaklık değişimine maruz kalır ve ömrü azalabilir.

Kısacası her zaman koklayarak karar vermek yerine güvenli yoldan gidip diğer belirtileri de göz önünde bulundurmakta fayda var.

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