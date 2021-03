Süveyş Kanalı'nda Oluşan Gemi Trafiği Havadan Görüntülendi

Süveyş Kanalı'nda oluşan tıkanıklık ve ardından yaşanan gemi trafiği, bölge üzerinden uçan bir ticari uçaktan fotoğraflandı. Yetkililer, bölgede kanaldan geçiş yapmak için sıra bekleyen 300'den fazla geminin bulunduğunu belirtiyor.

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Mısır'daki Süveyş Kanalı, geçtiğimiz günlerde Ever Given adlı bir yük gemisinin karaya oturması sonucu tıkanmıştı. Şimdiyse Süveyş Kanalı'nın üzerinde uçan bir uçaktan çekilen görüntüler, dev geminin karaya oturmasından ve hayati önem taşıyan ticaret rotasını kapatmasından günler sonra oluşan trafiğin ne boyutta olduğunu gösterdi.

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birisi olan Ever Given, tam 224 bin ton ağırlığa ve 400 metre uzunluğa sahip. Gemiyi saplandığı yerden kurtarmak için çalışmalar devam ederken bugün sabah saatlerinde dümenin kurtarıldığı ancak pruva tarafındaki sıkışıklığın halen devam ettiği bildirilmişti.

Süveyş Kanalı'nın uçaktan çekilen görüntüsü:

Ever Given gemisinin karaya oturmasının ardından kanal üzerinde 300'den fazla geminin geçiş için sıra beklediği ifade ediliyor. Uzmanların Ever Given'ı yerinden çıkarmanın günler hatta, haftalar sürebileceğini açıklamasının ardından birçok konteyner gemisi, yaklaşık 15.000 mil ve iki haftalık bir yolculuğu göze alarak Afrika çevresinden alternatif rota izleyeceklerini açıkladı.

Yaşanan olay küresel ekonomiye saatte tahmini 400 milyon dolara mal olurken uzmanlar, yaşanan aksaklık sonucu kahveden tuvalet kağıdına ve mobilyaya kadar birçok ürünün tedarikinde ciddi gecikmeler yaşanabileceğini belirtiyor.

Gün içerisinde Ever Given'ın durumu hakkında son bilgileri paylaşan Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, Mısırlı ekipler tarafından tasarlanan üç kurtarma planından ilk ikisinin, çalışmalara üçüncü gününde katılan Hollandalı bir ekibin de yardımıyla devam ettiğini ifade etti. Üçüncü planın yüklerin boşaltılmasıyla gemiyi kurtarmak olduğunu belirten Rabi, 13 bin konteyneri 52 metre gibi bir yükseklikten indirmenin zor bir ihtimal olduğunu sözlerine ekledi.