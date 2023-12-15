İtalyan otomobil markası SWM, ATMO Grup aracılığıyla Türkiye'ye giriş yaptı. Henüz iki SUV ile sürücülerin karşısına çıkan marka, ilerleyen süreçte daha fazla model sunacak.

Chery'nin Türkiye'deki temsilcisi ATMO Grup, önemli bir işe daha imza attı. Şirket, İtalya merkezli otomobil üreticisi "SWM"nin otomobillerini Türkiye'ye getirdi. Henüz iki model ile satışa sunan marka, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

1970'li yıllardan beri hizmet vermekte olan SWM, bugüne kadar pek çok segmentte otomobil üretti. SWM Motor Türkiye için açılan internet sitesine baktığımızda ilk aşamada SUV ve ticari araçların Türkiye'ye geleceğini görüyoruz. Peki Türkiye'ye getirilen modeller hangileri? Bunların fiyatları nasıl?

Karşınızda SWM G01

An itibarıyla Türkiye'de satışa sunulan SWM G01, etkileyici özelliklerle donatılan bir SUV. Oldukça sert bir görünüme sahip olan SWM G01, LED farları, panoramik cam tavanı ve aerodinamik detayları ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. 18 inç jantlar ile spor egzoz çıkışları da aracın tasarım detayları arasında yer alıyor.

SWM G01'in iç tasarımı da hiç fena değil. Oldukça modern görünen kabin, tam dijital gösterge ekranı ile dokunmatik bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapıyor. Vites topuzu yerine buton kullanılan otomobil, kablosuz şarj, 360 derece kamera ve video kayıt sistemi gibi teknolojilerle donatıldı.

SWM G01'iin kaput altına baktığımızda 1.5 litrelik benzinli motorla karşılaşıyoruz. 150 beygir gücündeki 212 Nm tork üreten bu motor, Euro 6E standartlarını karşılıyor. 6 ileri vitesli şanzıman ile eşleştirilen otomobil, önden çekiş sistemine sahip. SWM G01'in çekiş kontrol, fren destek ve yokuş kalkış destek gibi güvenlik özellikleriyle donatıldığını da belirtelim.

SWM G01 fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5L 150 HP, Benzinli Comfort MT, Manuel 922.000 TL 1.5L 150 HP, Benzinli Elite, Otomatik 1.199.500 TL

Ve SWM G01F!

SWM G01F, SWM G01'in modifiye edilmiş bir versiyonu olarak lanse edilebilir. Standart modele kıyasla görsel açıdan daha etkileyici olan otomobil, teknik detaylar açısından G01 ile büyük oranda aynı.

SWM G01F fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5L 150 HP, Benzinli Premium, Otomatik 1.270.000 TL

Araçların Türkiye'de ilgi görüp görmeyeceklerini önümüzdeki dönemlerde daha net göreceğiz. Ancak rekabetçi fiyatlar, bu araçların çok satmasını sağlayacak gibi görünüyor. Neticede Türkiye'ye birkaç ay önce giriş yapan Chery, çok iyi satış rakamlarına ulaşmıştı.