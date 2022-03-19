Son yılların en popüler sporlarından olan vücut geliştirme de tıpkı tüm spor branşları gibi yoğun emek ve sıkı bir disiplin ister ama kim uğraşacak? Hadi bir Synthol iğnesi yapın ve inanılmaz kaslı görünün, sonra da cerrahi müdahale için hastaneye koşun. Gelin oldukça tehlikeli olarak görülen Synthol nedir, ne işe yarar, zararları nelerdir yakından bakalım.

Sağlıklı bir insan olmak için spor yapmanın en önemli ihtiyaç olduğu artık tartışılmaz bir gerçek. O kadar spor yapmışken biraz da Instagram’a havalı fotoğraflar atayım derseniz karşınıza vücut geliştirme sporu çıkacaktır. Vücut geliştirme de tıpkı bütün spor branşları gibi yoğun emek ve sıkı disiplin ister. Fakat herkes bu kadar yoğun çalışamadığı için Synthol iğnesi gibi bir hileye başvurarak hızla hayalindeki vücuda sahip olmaya çalışır.

Synthol iğnesi, enjekte edildiği anda söz konusu kasın şişmesini sağlıyor ancak o kasın gücünü arttmıyor. Yani steroidlerden farklı olarak kullanan kişiyi güçlendirmekten ziyade oyuncak bebek gibi şişmesini sağlıyor. Ancak Synthol kullanılan kas o kadar sertleşebilir ki sonunda cerrahi müdahale ile komple alınmak zorunda kalabilir. Gelin bu tehlikeli Synthol nedir, ne işe yarar, zararları nelerdir yakından bakalım.

Synthol nedir?

Synthol, genel olarak vücut geliştiricilerin kaslarını hızla şişirmek için enjeksiyon ile kullandıkları kimyasal bir maddedir. İçinde yüzde 85 oranında MCT kısaltması ile anılan orta zincirli trigliserit yağı, yüzde 7.5 lidokain ve yüzde 7.5 alkol vardır. Lidokain ağrı kesici, alkol ise sterilize amacıyla bulunur. Kası asıl şişiren madde ise MCT’dir.

Synthol ne işe yarar, ne amaçla kullanılıyor?

Her gün spor salonuna git, saatlerce ağırlık kaldır, ona göre beslen, iyi uyu, alkol kullanma, sigara içme aman kim uğraşacak diyenler alıyorlar Synthol’u, göşterişli hale gelmesi istedikleri kas grubunun derinliklerine enjekte ediyorlar. Enjeksiyondan kısa bir süre sonra söz konusu kas MCT ile şişiyor.

Synthol kullandığınız zaman kaslar güçlenmez, sadece MCT etkisi nedeniyle şişer. Acayip havalı görünen ama ortalama ağırlık kaldıran birini görürseniz Synthol kullanmış olduğunu düşünebilirsiniz. Vücut geliştirme şampiyonalarına katılan sporcuların yarışmadan önce Synthol kullandıkları biliniyor ama kimsenin hakkında girmeyelim, kullanmayanlar da vardır.

Synthol'ün zararları neler?

Synthol kullanan kişiler üzerinde yapılan çalışmalar gösteriyor ki hayat boyu kalıcı kas hasarları yaşamak işten bile değil. Üstelik şekillenmesini istediğiniz kas, Synthol enjeksiyonu sonrası vücut bütünüyle orantısız olarak büyüyebilir ve gerçek anlamda ucube bir görüntüye neden olabilir.

Görüntü kirliliği en masum zarar. Synthol enjeksiyonu sonrası şişen kas, aynı zamanda sertleşir. Kas o kadar sert olur ki sonunda kullanılamaz hale gelir. Bu durumda yapılacak tek şey, cerrahi müdahale ile o kasın alınmasıdır. Yani havalı görünmesini istediğiniz kası Synthol kullanırsanız tamamen kaybedebilirsiniz.

Synthol enjeksiyonunu çoğu zaman kişiler kendi kendilerine yaptıkları için iğne damara ya da sinire gelebilir. Synthol enjeksiyonu sırasında sinir hasarı, akciğere kan sağlayan arterin tıkanması, kalp krizi, bulaşıcı enfeksiyon ve hatta felç geçiren pek çok kişi var. Yani nereden tutsan elinde kalıyor.

Synthol kullanmak yasal mı?

Kullanan kişilere bu kadar zarar vermesine rağmen evet, Synthol yasaldır. Herhangi bir arama motoruna Synthol yazdığınız zaman karşınıza sayısız satıcı çıkabilir. Ancak tekrar hatırlatalım, bir şeyin kolayca satın alınabiliyor olması onun zararlı olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Sigara da yasal olarak satılıyor.

Synthol, güç artışı sağlamıyor

Vücut geliştirme sporuna yeni başlayan kişiler normal olarak yüksek ağırlıklar kaldıramıyorlar ve Synthol gibi maddelerle bir anda kaldırdıkları ağırlığın iki katına çıkacağını düşünüyorlar. Bu tamamen yanlış. Synthol, hangi kasa yapılırsa yapılsın güçlendirmez. Yalnızca enjeksiyon yapılan kas şişer o kadar.

Yine vücut geliştirmeciler tarafından kullanılan bazı steroidler vardır. Onların da zararları vardır ancak en azından steroidler kasları güçlendirir. Bu tür steroidlerin kanser ve benzeri sebeplerle kas kaybı yaşayan hastalarda kullanıldığı biliniyor.

Synthol yerine olması gereken: İyi bir antrenman ve beslenme

Hiç kimsenin yalnızca havalı kaslara sahip olmak için bu tür sonu ne olacağı bilinmeyen kimyasallar kullanması önerilmiyor. Tüm spor dallarında olduğu gibi vücut geliştirmede de kendinize iyi bir antrenör bulun, antrenman programınıza uyun, iyi beslenin ve iyi uyuyun. Belki bir günde değil ama bir gün hayalinizdeki vücuda sahip olacaksınız.

Kaslara enjekte edildiğinde hızla şişen ama sonunda kas kaybına neden olabilecek tehlikeler yaratan Synthol nedir, ne işe yarar, zararları nelerdir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu madde hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsettik. Vücut geliştirme sporuyla ilgileniyorsanız doğal tüyolarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz.